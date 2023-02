La llegada de Luis Díaz al Liverpool generó una oleada de atención en Colombia hacia ese equipo, que igual venía haciendo las cosas bien desde hace varias temporadas.

Con Jürgen Klopp al mando, Liverpool llegó a tres finales de Liga de Campeones, de las cuales ganó una, en 2019, al Tottenham, y perdió otras dos con el Real Madrid, en 2018 y 2022. Además, llevó al club a su primer título de Liga en Inglaterra en 30 años.



El año pasado, Liverpool estuvo cerca de la moñona: ganó la Copa de la Liga y la Copa FA, pero perdió la final de la Champions y acabó segundo en la Premier League, detrás del Manchester City. Pero la temporada 2022-23 ha sido una de las peores del Liverpool en los últimos años.



Liverpool se despidió de la Copa de la Liga en octavos de final, tras perder 3-2 con el City. También quedó afuera en la cuarta ronda de la Copa FA, en la que Brighton le ganó 2-1. En la Premier League está octavo, con 35 puntos, a 19 del líder, Arsenal, y a siete de los puestos de Champions.

La Champions era la esperanza, pero...



La Liga de Campeones era la tabla de salvación de la temporada. Pero este martes, tras ir ganando 2-0 antes de los 15 minutos, fue arrollado por el Real Madrid, que le hizo cinco goles y lo hizo ver muy mal. Solo un milagro en el Bernabéu lo dejaría con vida.

¿Qué le pasó al Liverpool? Acá, algunas razones de una sonora y dolorosa caída:



Ataque debilitado. Liverpool no ha podido reemplazar adecuadamente a Sadio Mané, quien dejó el club al final de la temporada pasada para irse al Bayern Múnich. También perdió desde octubre a Luis Díaz, por una lesión de rodilla que se complicó y lo obligó a volver a parar cuando estaba cerca de volver. Darwin Núñez, en teoría el reemplazo de Mané, no ha podido encajar en el esquema.



Falta de efectividad. Como consecuencia de lo anterior, el equipo ha perdido mucho poder ofensivo. Contando solamente la Premier League, la temporada pasada Liverpool marcó 94 goles en 38 partidos, para un promedio de 2,47 por juego. Enorme. Este año, las cifras son más terrenales: 38 en 22 encuentros (1,72).



Rosario de lesiones. Jürgen Klopp no ha podido estabilizar su nómina por causa de las lesiones. En lo que va de la temporada, además de Díaz, se han lesionado Virgil van Dijk, Roberto Firmino, Diogo Jota, Ibrahima Konaté, Joel Matip y Naby Keita. Y con el colombiano, en el departamento médico, están Arthur Melo y el juvenil Calvin Ramsay, este último, con un problema de rodilla. Y no hubo muchos fichajes, más allá de la llegada de Cody Gakpo. “En un lugar de fantasía contratarías jugadores, pero no creo que eso pase. No es que tengamos dinero y no sepamos cómo gastarlo, no es tan fácil, porque no podemos resolver todos los problemas en el mercado”, dijo Klopp hace unas semanas.

La defensa, en pésimo momento. También comparando con la Premier pasada, la defensa del Liverpool no brinda seguridad. Las bajas han debilitado mucho a esa zona, a tal punto de que pasó de tener la mejor zaga de la temporada 2022-23 (26 goles recibidos en 38 encuentros) a una que recibe más de un gol en promedio por encuentro: 28 en 22 encuentros. Eso, sin contar las goleadas que recibió en la Champions, como el 2-5 del Real Madrid o el 4-1 del Napoli.



Pérdida de confianza. Las derrotas en momentos claves de la campaña han hecho que Liverpool haya perdido fortaleza. Klopp parece resignado. "Creo que la eliminatoria está acabada ahora mismo. Veremos en tres semanas. Una derrota es una derrota, lo que le digo a los jugadores es que tienen que aprender de ella. Tenemos que mejorar una barbaridad, pero tenemos que llevarnos las cosas buenas también, ahora tenemos un partido complicado contra el Crystal Palace y quedan tres semanas para la vuelta", dijo tras la derrota con el Madrid.



