Después de un parón de 44 días motivado por el Mundial, la Premier League inglesa es el primero de los grandes campeonatos europeos en regresar, y lo hará el lunes con su tradicional y esperado Boxing Day, en el que el líder Arsenal se medirá con su vecino West Ham.

Al frente de la clasificación con 37 puntos, cinco más que su primer perseguidor (Manchester City), los 'Gunners' sueñan ya con un título liguero que se les resiste desde 2004.



Pero según su entrenador, el español Mikel Arteta, el Arsenal no está en disposición de realizar ningún regalo navideño el lunes a un West Ham que es 16ª en la tabla.

Sin Díaz

Otros aspirantes a la Champions, Tottenham (4º) y Manchester United (5º) se enfrentan respectivamente al Brentford (10º) el lunes y al Nottingham Forest (18º) el martes, mientras que el Liverpool (6º) visita al Aston Villa (12º), que no podrá contar con su polémico arquero Emiliano Martínez, aún en Argentina como el resto de campeones del mundo de la Premier League.



El colombiano Luis Díaz se sigue recuperando y Liverpool espera tenerlo bien para que entre en acciónen marzo próximo.



