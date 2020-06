Liverpool al fin es campeón de la Liga Premier

El Liverpool, treinta años después de su última coronación en la liga inglesa de fútbol, aseguró matemáticamente el título en la Premier League 2019-2020, este jueves en la 31ª jornada, tras la derrota por 2-1 del Manchester City, segundo, en el terreno del Chelsea.

El miércoles, el Liverpool había arrollado 4-0 al Crystal Palace en Anfield y únicamente necesitaba que los 'Citizens' no salieran victoriosos de Stamford Bridge para poder lograr su objetivo sin más demoras.



El Chelsea se adelantó con gol del estadounidense Christian Pulisic (minuto 36), culminando un contragolpe que inició desde su campo, y el Manchester City igualó en el 55, con un potente disparo de falta del belga Kevin De Bruyne.



Pero en el 78 el brasileño Fernandiho fue expulsado por cometer un penal que transformó a continuación su compatriota Willian, para terminar dando el título matemático al Liverpool de forma indirecta.



Hinchas de Liverpool. Foto: EFE

El último título del Liverpool en la liga inglesa había sido en 1990 y el éxito de esta temporada llegó además después de tres meses de parón por la pandemia del nuevo coronavirus, que por un momento hizo pensar en una cancelación definitiva del curso.



Con 86 puntos y 23 puntos de ventaja sobre el City de Josep Guardiola -el anterior campeón-, a siete jornadas para el final, los 'Reds' ya no pueden ser alcanzados y consiguen un justo premio al gran dominio demostrado.



El Manchester City-Liverpool de dentro de una semana en el Etihad Stadium, en la 32ª jornada, será simbólicamente un paso de la corona de uno a otro. Para el Liverpool, este título queda un poco deslucido por el hecho de ser campeón un día en el que no juega y por la falta de público en los estadios.



Los protocolos contra el covid-19 también impiden celebraciones masivas de hinchas. En cualquier caso, el título materializado este jueves pone fin a tres décadas de frustraciones del Liverpool en la liga inglesa, donde vivió especialmente desilusiones en 2009, 2014 o 2019, donde tuvo especialmente cerca su objetivo.



El año pasado incluso consiguió la espectacular cantidad de 97 puntos, pero eso no le bastó para evitar que el Manchester City fuera el campeón.



El fútbol se reanudó el pasado 17 de junio en Inglaterra, para llevar a este veredicto deportivo previsible. Los 'Reds' han sobrevolado esta Premier League, con una sed de victorias inagotable, guiados por figuras como Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold o el trío Mohamed Salah-Roberto Firmino-Sadio Mané.



Siendo campeón después de 31 jornadas, el Liverpool es el campeón más precoz. Al Manchester United de 2001 le hicieron falta 33, igual que al Manchester City en 2018.



Ahora el objetivo podría ser mejorar los 100 puntos que alcanzó el City en la 2017-2018 y su diferencia de 19 puntos sobre el segundo, que fue entonces el Manchester United. Terminar la temporada con 19 victorias en 19 partidos en Anfield no parece imposible, aunque en el horizonte, en la 37ª jornada, tiene que recibir a un Chelsea que podría estar jugándose un lugar en la Liga de Campeones.



En esta temporada, en la que el Liverpool ganó su primer Mundial de Clubes, en diciembre en Catar, la principal mancha en el balance es la eliminación de marzo en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

AFP