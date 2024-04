Liverpool, en la mala: pierde en Liga de Europa y posible DT desmiente acuerdo

Rúben Amorim sobre sus rumores al Liverpool:



"No me he reunido con el Liverpool y no hay ningún acuerdo, eso no es cierto.



Soy el entrenador del Sporting de Lisboa, quiero ganar aquí y no he hablado con ningún club. No hay ningun acuerdo". ❌🔴 pic.twitter.com/TBiaJo8RJc