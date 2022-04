El Villarreal afronta en Inglaterra la segunda semifinal de la Liga de Campeones de su historia con el objetivo de manejar en el encuentro de ida sus opciones de dejar la eliminatoria abierta para el de vuelta en casa, y agrandar su historia europea ante el Liverpool, uno de los grandes favoritos al título del torneo.

Liverpool, 'el favorito'

Hinchas del Liverpool.

Las palabras de Emery

El técnico del Villarreal, Unai Emery, no dudó en poner la etiqueta de favorito al Liverpool para la ida de semifinales de Champions el miércoles en Anfield, pero advirtió que tienen el "deseo de competir y sacar nuestra mejor versión".



Hay un "principal favorito para ganarla (la semifinal), que es el Liverpool por su momento", dijo Emery este martes en la rueda de prensa previa al encuentro en Inglaterra.



"Jugamos contra el principal favorito para ganar esta competición, pero queremos ser nosotros y tener nuestro protagonismo", advirtió añadiendo que tienen el "deseo de competir y sacar nuestra mejor versión al nivel que se demanda".



El técnico del Villarreal consideró que el Liverpool no se va a confiar tras ver cómo el 'Submarino Amarillo' eliminó a Juventus y Bayern de Múnich.



Lo que dice Klopp

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, alabó a su homólogo Unai Emery y dijo que siempre le ha respetado mucho, pero que después de ver los últimos partidos del Villarreal es algo "impresionante".



El alemán habló ante los medios en Anfield, a un día de medirse al Villarreal en las semifinales de la Liga de Campeones.



"Hemos analizado mucho al Villarreal, claro. Ya tenía mucho respeto por Emery y por el Villarreal, pero ahora los he podido ver apropiadamente y... wow. Es impresionante", dijo Klopp en rueda de prensa.



"Es un entrenador obsesionado con el más mínimo detalles. Tiene diferentes mecanismos y maneras de presionar y de reaccionar ante diferentes ocasiones. Es un entrenador de clase mundial y está haciendo un trabajo increíble", apuntó.



"Es un partido especial, un partido enorme. Muchos entrenadores y jugadores se esfuerzan todas sus vidas y no tienen ni una oportunidad de estar aquí. Por eso hay que disfrutarlo", cerró Klopp.



Hora y TV

El partido entre el Liverpool y el Villareal será este miércoles a las 2 p.m. (hora de Colombia). Transmite ESPN.

DEPORTES

*Con AFP y EFE