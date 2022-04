Al ganar por la mínima este sábado en Newcastle (1-0) en el partido inaugural de la fecha 35 de la Premier League, el Liverpool sigue en la pelea con el Manchester City por el título.

En medio de los dos duelos de semifinales de la 'Champions' ante el Villarreal (2-0 en la ida) y ante unas 'Urracas' con nuevos bríos desde el pasado 'mercato' de enero, la misión no era del todo sencilla para los pupilos de Jürgen Klopp.



Más que justo

No en vano, el Newcastle es el segundo equipo que más puntos ha logrado en Inglaterra en lo que va de año 2022, sólo superado por su rival de este sábado.



Más allá de que Liverpool gane o no la Liga Premier, los elogios para el equipo, para el colombiano Luis Díaz y para el DT, Jurgen Klopp, llueven.



Uno de los últimos que lo hizo fue Jorge Valdano, el argentino, campeón del Mundo en 1986, habló bien de lo que hace el equipo.



"Hace al menos dos años que intento explicarme tanta energía. Sus esfuerzos son largos, repetidos y en velocidad. Lo hacen cada tres días. No se lesionan, no se cansan y no conocen la pereza", dijo.



