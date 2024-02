Liverpool con dos serios candidatos para reemplazar a Klopp en el banquillo

El futuro en la dirección técnica del Liverpool será el gran tema de los próximos meses, desde que Jürgen Klopp anunció que dejará al equipo al finalizar la temporada.

Klopp se convirtió en un símbolo de los Reds, conjunto con el que ganó en total 7 títulos. Su marcha dejará un vacío difícil de llenar, pero el club ya se está moviendo para encontrar el reemplazo.



Las versiones de prensa en Europa ya dan información sobre posibles candidatos a llegar a la dirección técnica.

Xabi, en el radar

Xabi Alonso, exjugador español.

Según informan @Santi_J_FM / @footmercato, el Liverpool se ha contactado ya con Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen, para que se convierta en el sucesor de Jürgen Klopp este verano.



Xabi es uno de los entrenadores que se cotiza en el mercado europeo. Actualmente, es líder de la Bundesliga antes de recibir este sábado al Bayern. Además, el pasado martes el Bayer Leverkusen se clasificó para las semifinales de la Copa de Alemania tras eliminar con un 3-2 al Stuttgart.



Se dice que Xabi tiene un acuerdo en su contrato actual y es que puede abandonar el club germano si alguno de sus exequipos, Liverpool, Real Madrid o Bayern, quieren hacerse con sus servicios.



El ex internacional alemán Bastian Schweinsteiger cree que el actual entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, terminará entrenando al Liverpool y considera que esto puede pasar el próximo verano. "Conozco a Xabi y creo que su gran sueño es entrenar al Liverpool y me puedo imaginar que sea este verano cuando se marche a Liverpool", dijo el ex jugador del Bayern a la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD).



Xabi Alonso jugó entre 2004 y 2009 en el Liverpool, equipo con el que ganó en 2005 la Liga de Campeones. Luego pasó al Real Madrid y al Bayern, donde fue compañero de Schweinsteiger durante una temporada.

Un portugués, en carpeta

Jurgen Klopp, Conor Bradley y Luis Díaz

Según informó el periodista, Fabrizio Romano, en el programa ‘GivemeSports’, el máximo candidato a cubrir la posición de Director Técnico en el Liverpool es el portugués Rúben Amorim, quien actualmente dirige el Sporting de Lisboa del fútbol portugués.



Según Romano en el programa deportivo, Amorim es “uno de los nombres a tener en cuenta”, luego que el portugués haya tenido buenos números con el conjunto de Lisboa a lo largo de 4 años que ha estado con el Sporting.



No obstante, el Liverpool no ha sido el único equipo inglés que ha buscado a Rúben Amorim. Conjuntos como el Chelsea y Aston Villa también preguntaron en su momento por el portugués. Aunque el cuadro de Luis Díaz y compañia es el que lleva la ventaja por el DT, que debería pagar una cláusula de 10 millones de libras en caso de que se lo quieran llevar a dirigir en Anfield.





