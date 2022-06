El colombiano Luis Díaz pasa vacaciones con su familia y mientras él disfruta de estos días en Liverpool se analiza la titularidad del delantero guajiro para la próxima temporada.

No está tan segura la presencia de Díaz en el frente de ataque del club que orienta Jurgen Klopp y todo sería por la inminente llegada del uruguayo Darwin Núñez.



Razones del problema



En las últimas horas se ha aumentado la opción de que Núñez sea el refuerzo, pues se estima que Liverpool pagará algo como 85 millones de libras por su pase al Benfica.



"Núñez quiere mudarse a Anfield, aunque el Liverpool se muestra reacio a hacer negocios con el precio de venta del Benfica de 100 millones de euros (85,5 millones de libras esterlinas) y no se verá envuelto en una guerra de ofertas, con el Manchester United en particular también interesado en el jugador", dice el diario Liverpool Echo.



Si eso se confirma, según los medios en los próximos días, pues armar el nuevo once titular no será fácil para Klopp.



En los medios de la ciudad se habla que en la delantera el único fijo es Mohamed Salah y que Díaz y los demás, incluso si llega Núñez, tendrá que ganarse el puesto.



"Vamos al frente y solo sabemos con certeza solo cierto titular: Mohamed Salah. Las otras dos posiciones van a ser interesantes", escribió el diario Liverpool Echo.



Lo de Núñez se haría siempre y cuando se confirme que por Sadio Mané el elenco rojo recibirá una buena suma de dinero, pero eso no ha ocurrido y la titularidad de Díaz está en veremos.



