Figura de Liverpool denuncia grave acoso de hincha: de persecuciones a material obsceno

Liverpool conquistó la Copa de la Liga de Inglaterra este domingo tras vencer 1-0 al Chelsea en el estadio de Wembley. Sin embargo, no todo es alegría en el plantel, el lateral Trent-Alexander Arnold está sufriendo un incesante acoso por parte de una fanática que busca una relación sexual.



De acuerdo con la información entregada por el medio The Sun, el inglés lleva padeciendo esta problemática más de un año y tuvo que tomar estrictas medidas de seguridad en su vida cotidiana y en su vivienda.

Trent Alexander-Arnold Foto: Peter Powell. Efe

Arnond se vio obligado a contratar seguridad privada y ahora debe salir a todas partes con guardaespaldas, tuvo que cambiar su número de teléfono debido a los innumerables mensajes obscenos que recibía a diario de esta mujer y contrató un detective privado.



"Cambió su número de teléfono móvil, instaló CCTV (circuito cerrado de cámaras en el hogar) y alarmas y controló su puesto después de recibir cartas y materiales obscenos", explicó el medio citado.



No solo son mensajes en redes sociales y en WhatsApp, la mujer, de quien no se ha revelado su identidad, lo ha acosado en la sede deportiva del club, apareciendo en los entrenamientos del Liverpool, lo ha perseguido hasta su casa en Cheshire y lo sigue hasta los restaurantes.

Liverpool ganó. Foto: EFE

No solo Alexander Arnold está siendo víctima de acoso, su familia también ha recibido mensajes enfermizos en las redes sociales y en los chats privados de la misma persona.



“Esta mujer lo ha aterrorizado a él y a su familia, bombardeándolo con mensajes explícitos, obteniendo su número y llamándolo sin cesar y enviando cartas desquiciadas y materiales obscenos a su casa", dijo una fuente cercana al jugador.



Desde el Liverpool han dado total apoyo a su estrella de 26 años y a toda su familia. Expertos en el tema le han aconsejado no publicar ningún contenido en sus redes sociales, cambiar de número de celular y tomar todas estas medidas de seguridad.

Liverpool celebra en la Champions. Foto: EFE

“Este ha sido más de un año de infierno para Trent. Ha sido un momento realmente preocupante y Trent ha hecho todo lo posible para que eso no afecte su desempeño en el campo", señaló la fuente.



El lateral derecho no ha tenido una temporada tranquila, las lesiones han golpeado a su puerta y se la ha pasado más en la enfermería del club que en el terreno de juego. Este domingo vio a final Liverpool vs. Chelsea desde un palco del estadio de Wembley.



Arnold lleva varias semanas ausente por su leve desgarro en la rodilla, un problema que sufrió pocos días después de regresar al terreno de juego. A principios de a temporada se dañó el ligamento lateral externo de su rodilla y sufrió una lesión en los isquiotibiales.

Celebración de gol. Foto: EFE

