Ilkay Gundogan, capitán del Manchester City, volverá a la selección alemana para los partidos amistosos de junio después de haberse perdido la ventana internacional de marzo, anunció el viernes el seleccionador Hansi Flick.

Gundogan es uno de los ocho jugadores de la selección que vuelven a la convocatoria, entre los que destacan el defensa del Real Madrid Antonio Rudiger, el centrocampista del Borussia Dortmund Julian Brandt y el atacante del Bayern Múnich Leroy Sané.



Buena nómina

Debido a la final de la Liga de Campeones programada el 10 de junio entre el Manchester City y el Inter de Milán, Gundogan y Robin Gosens, defensa del equipo italiano, se perderán el inicio de la convocatoria el 7 de junio y se unirán a la selección más tarde. Grandes nombres como Thomas Muller, Mario Gotze, Serge Gnabry y Niklas Sule no figuran en esta lista presentada por Flick.



Como país anfitrión de la próxima Eurocopa-2024, Alemania no tiene que participar en la clasificación y ha planificado una docena de partidos amistosos.



El próximo 12 de junio recibirá a Ucrania en Bremen en el que será el 1000º partido de la historia de la Mannschaft y cuatro días más tarde visitará Polonia, antes de recibir a Colombia el 20 de junio en Gelsenkirchen.



La fase de experimentación de Hansi Flick en marzo, con cinco debutantes en la lista de 24, no fue concluyente, con una victoria contra Perú pero la primera derrota contra Bélgica desde septiembre de 1954, y desde mayo de 1910 como local.

La lista de los 26 jugadores

Guardametas: Bernd Leno (Fulham/ENG), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/ESP), Kevin Trapp (Eintracht Fráncfort/GER)



Defensas: Matthias Ginter (Friburgo/GER), Robin Gosens (Inter de Milán/ITA), Benjamin Henrichs (RB Leipzig/GER), Thilo Kehrer (West Ham/ENG), Lukas Klostermann (RB Leipzig/GER), David Raum (RB Leipzig/GER), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/GER), Malick Thiaw (AC Milan/ITA), Marius Wolf (Borussia Dortmund/GER)



Centrocampistas/atacantes: Julian Brandt (Borussia Dortmund/GER), Emre Can (Borussia Dortmund/GER), Niclas Füllkrug (Werder Bremen/GER), Leon Goretzka (Bayern Múnich/GER), Ilkay Gündogan (Manchester City/ENG), Kai Havertz (Chelsea/ENG), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach/GER), Joshua Kimmich (Bayern Múnich/GER), Jamal Musiala (Bayern Múnich/GER), Leroy Sané (Bayern Múnich/GER), Kevin Schade (Brentford/ENG), Timo Werner (RB Leipzig/GER), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/GER)







AFP