Los 23 convocados de Colombia que prepararán el torneo preolímpico

El principal objetivo de la Selección Colombia sub-23 será clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y para esto iniciará con el primer microciclo de trabajo bajo la dirección del entrenador Arturo Reyes.

Los 23 jugadores convocados se reunirán en Bogotá desde el 5 de agosto hasta el 8 del mismo mes con miras al torneo preolímpico, que se disputará en territorio colombiano del 15 de enero al 2 de febrero del 2020.

La lista de convocados

Roameth Romaña Garavito - Tigres Fútbol Club



Mateo Puerta Peláez - Deportivo Cali



Maicol Giovanny Medina Medina - Patriotas F.C.



Jesús David Marimón Báez - Patriotas F.C.



Wíller Emilio Ditta Pérez - Junior F.C.



Gabriel Rafael Fuentes Gómez - Junior F.C.



Iván Andrés Rojas Vásquez - Envigado Fútbol Club



Juan Pablo Ramírez Velásquez - Atlético Nacional



Néider Barona Solís - Equidad Seguros



Edwin Alberto Herrera Hernández - Independiente Santa Fe



Nicolás Hernández Rodríguez - Independiente Santa Fe

Manuel Gardani Arias Arias - Cortuluá



Bréinner Alexánder Paz Medina - Millonarios Fútbol Club



Juan Camilo Salazar Hinestrosa - Millonarios Fútbol Club



Miguel Ángel Nazarit Mina - Once Caldas



Sebastián Felipe Guzmán Mendoza - Once Caldas



Ménder García Torres - Once Caldas



Álvaro Anyíver Angulo Mosquera - Rionegro



Juan Camilo Mesa Antúnez - América De Cali



Yesid Alberto Díaz Montero - Deportivo Independiente Medellín



Esteban Armando Ruiz Molina - Deportivo Independiente Medellín



Luis Fernando Miranda Molinares - Cúcuta Deportivo



Santiago Patiño Pizano - Orlando City Soccer Club



Con información de la Federación Colombiana de Fútbol