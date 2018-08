Tite anunció la lista de Brasil con Neymar y muchas novedades

El seleccionador brasileño Tite anunció este viernes la lista de 24 convocados para los partidos amistosos de septiembre contra Estados Unidos y El Salvador, encabezada por Neymar y con muchas novedades, alegando que quiere dar "oportunidades" a jugadores como Pedro, Andreas Pereira o el joven Hugo.

A LISTA COMPLETA! Estão aí os 24 jogadores que vestirão a Amarelinha nos próximos amistosos. #SeleçãoBrasileira encara EUA e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro. #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/uNK1VOaBSf — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 17 de agosto de 2018

Renovado como técnico hasta el Mundial de Catar-2022 pese a la prematura caída de Brasil en cuartos de final de la reciente Copa de Rusia, Tite prescindió para estos juegos de figuras como Gabriel Jesus, Miranda o Marcelo asegurando que quiere probar a nuevos jugadores antes de enfocarse totalmente en la Copa América-2019, el primer gran compromiso a la vista de la 'canarinha'.

"Todos los jugadores que no fueron convocados conversaron con la comisión. Y tienen su importancia, pero estamos en el momento de dar oportunidades a los talentos de la nueva generación (...) la prioridad es dar oportunidades manteniendo un equipo base y el año que viene prepararnos para la Copa América", dijo Tite desde la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Rio de Janeiro.



En una rueda de prensa en la que reconoció el "sabor amargo" que le dejó Rusia y en la que volvió a salir en defensa de Neymar, el seleccionador anunció una lista llena de caras nuevas y dijo que se esforzó en convocar solo a un jugador por equipo brasileño para entorpecer lo menos posible el torneo Brasileirao local.

Sangre nueva...

La mayor sorpresa fue la entrada del portero del Flamengo Hugo Souza, de 19 años, que completará el trío formado por Alisson y Neto, ya que Ederson acabó siendo liberado por "motivos personales".



La convocatoria de Pedro, actual artillero del Brasileirao con el Fluminense, de 21 años, era también un clamor en Brasil, así como la incorporación del talentoso mediocampista del Flamengo Lucas Paquetá, de 20, o del extremo Everton, de 22, del Gremio.



También destacada es la entrada de Andreas Pereira, atacante del Manchester United de José Mourinho, que pese a tener la doble nacionalidad finalmente descartó jugar con Bélgica para cumplir su sueño de vestir la camiseta verde-amarela, al contrario de lo que hizo recientemente Jorginho con Italia.



También son novedades después de la lista de Rusia, Fabinho (Liverpool), Dedé (Cruzeiro), Felipe (Porto), Arthur (Barcelona), Alex Sandro (Juventus) y Neto (Valencia).

... y viejos conocidos

Pese a algunas ausencias notables, en la lista hay también 13 de las piezas que participaron en Rusia como Neymar, Willian, Filipe Luís, Thiago Silva, Coutinho o Casemiro. Y sobre la estrella de la Seleçao y las polémicas sobre sus exageraciones en Rusia,

Tite volvió a salir en defensa de 'Ney'.



"No estoy aquí para juzgar comportamientos, no voy a juzgar lo que dice la prensa (...) Neymar merece elogios por su comportamiento, por su proceso de recuperación y por su disciplina", manifestó. Reiterando que el delantero del Paris SG es un "top 3",

Tite añadió que "tiene unas posibilidades de crecimiento muy grandes" y "mucha lucidez, escoge el camino correcto de las cosas".



"Neymar, a mi me gustas mucho más de lo que tu piensas", contó que le dijo al futbolista la última vez que lo vio. Brasil se enfrentará contra Estados Unidos el 7 de septiembre en Nueva Jersey y el 11 contra El Salvador en Washington.

Los 24 convocados son los siguientes:

Guardametas: Alisson (Liverpool/ENG), Hugo (Flamengo), Neto (Valencia/ESP).



Defensores: Fagner (Corinthians), Fabinho (Liverpool, ENG), Alex Sandro (Juventus, ITA), Filipe Luis (Atlético de Madrid/ESP), Dedé (Cruzeiro), Felipe (Porto), Marquinhos (Paris SG/FRA), Thiago Silva (Paris SG/FRA).



Mediocampistas: Casemiro (Real Madrid/ESP), Fred (Manchester United/ENG), Arthur (Barcelona, ESP), Andreas Pereira (Manchester United/ENG), Lucas Paquetá (Flamengo), Philippe Coutinho (Barcelona/ESP), Renato Augusto (Beijing Guoan/CHI).



Atacantes: Neymar (Paris SG/FRA), Roberto Firmino (Liverpool/ING), Pedro (Fluminense), Willian (Chelsea/ENG), Douglas Costa (Juventus/ITA), Everton (Gremio).







AFP