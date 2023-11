Lionel Scaloni: ¿por qué está pensando en irse de la Selección Argentina? Análisis

Todavía resuenan las palabras de Lionel Scaloni en cada rincón del Maracaná. Se multiplica el mensaje y llena de incertidumbre el futuro de la selección argentina. Se confunden las sensaciones después de una triunfo histórico ante Brasil. El escenario parece complejo de entender porque nadie esperaba que un entrenador campeón del mundo, que tiene un grupo que respalda su tarea y que logró convencer a todos de que sus formas de conducir son las ideales para conseguir los objetivos, pudiese poner en duda su continuidad en el cargo porque ya no tiene las energías suficientes apenas un año después de haber alcanzado la gloria en Qatar.

Pero claro, cuando se lee entrelíneas sus declaraciones y se escucha a diferentes protagonistas, todo apunta hacia una relación particular con un personaje puntual que, después de la gesta en el estadio Lusail el 18 de diciembre de 2022, se volvió cada vez más espesa.



Después de la bomba que soltó en la conferencia de prensa, Lionel Scaloni dejó una frase más tras sus declaraciones que revolucionaron la calma de la selección argentina: “Con Chiqui está todo bien”. La referencia a Claudio Tapia fue políticamente perfecta y consecuente con el perfil del seleccionador argentino. Es que no se podía permitir terminar de dinamitar la escena, porque ya había recibido alguna frase de calma de los futbolistas, por eso el DT eligió bajar un poco la incomodidad que experimenta desde hace un tiempo.

La realidad es que Scaloni siente que hay un desgaste interno que no advierte pueda modificarse en lo inmediato. Es por eso que habló de su energía, de la que necesita para soportar algunas situaciones y que es necesaria para comprender algunas otras que le resultan increíbles después de semejante logro. La primera diferencia con el presidente de la AFA se advirtió a la hora de renovar el contrato del seleccionador tras el Mundial. Eso provocó que las negociaciones se demoraran más de la cuenta, demasiadas demoras para ofrecer una respuesta, muchos condicionamientos en medio de las gestiones. Eso no le gustó nada al entrenador campeón del mundo, que entendió que quizá le estaban haciendo pagar su poco recorrido como conductor de una selección y pretendieron “bajarle el precio”.



Las palabras de Scaloni no resultaron definitivas porque verdaderamente necesita pensar cómo seguir adelante. Está cansado de varias situaciones que se fueron dando durante el año. No está cómodo el entrenador cuando advierte que su staff técnico debe encargarse de cuestiones organizativas que no son de su alcance y que cuando lo reclaman sienten que no encuentran la respuesta adecuada. Algunas evasivas y dilatar las situaciones generaron un desgaste que ya no parece estar dispuesto a soportar el entrenador. Y quizá cada mensaje de Scaloni permite descifrar parte de la escena, como el posteo en sus redes sociales, en el que apareció con todo su cuerpo técnico y sólo escribió en mayúsculas una sola palabra: “Argentina!!!!”. Incluso, un video de ese momento generó más inquietud por lo que dijo antes de ser retratado: “Saquemos la última foto”.

Todos quedaron impactados por la bomba que soltó Scaloni, aunque algunos entienden que para el DT no fue esa la intención, sino que buscó exponer lo que sentía para generar un efecto. No específicamente planificado, quizá más llevado por un sentimiento de incomodidad que no pudo domar. Es que no puede comprender el entrenador campeón del mundo que a esta altura de 2023 todavía no se haya cumplido con algunas cuestiones que se prometieron y se acordaron después de conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

¿Hay trasfondo político en las declaraciones de Scaloni?

Incluso, los pedidos que le realizaron durante este año para participar de una infinidad de acciones se volvió incómodo para el DT. Porque ahí sí era tenido en cuenta, pero no era tan escuchado con sus pedidos para organizar amistosos de categoría para el campeón del mundo. Es más, algunas versiones indican una gota más para la paciencia de Scaloni un supuesto pedido de Tapia para que intercediera ante los jugadores para que accediesen a tomarse una foto con Sergio Massa, antes del balotaje. La charla entre ellos habría sido en términos correctos, pero al seleccionador lo habría fastidiado el pedido insistente del presidente de la AFA.



“Esta noticia fue un shock para nosotros. Pero las cosas hay que hablarlas”, la palabra de Nicolás Otamendi cuando dejaba el Maracaná también permitió comprender cómo impactó en los futbolistas las palabras de Scaloni acerca de “la dificultad que representaba seguir adelante”. Y la reacción de los jugadores más importantes del equipo fue hacerle saber al técnico que “no debe apresurarse”, que necesita “enfriarse” y que todos “lo necesitan”.

El cuerpo técnico está alineado con Scaloni, sabe perfectamente por qué la cabeza del grupo tomó la determinación de encender todas las alarmas. Y algunos en la intimidad aseguran que hasta se trató de una declaración pública para “marcar la cancha”. Porque fue el DT el que pidió decir en medio de una conferencia de prensa que estaba mirando el mundo del fútbol que “esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energía posibles y que esté bien”. El pedido de los fanáticos para que siga en el cargo, más la manifestación pública de los jugadores para que no se termine el proceso expone de alguna forma al presidente de la AFA a moverse, definitivamente, para atender un problema que terminó por salirse de sus control.



Es verdad que circularon versiones en las que aseguraban que Scaloni siente que se avecina tiempos de recambio en la selección y que quizá eso pueda representar emocionalmente una carga para el entrenador. Pero si ese fuese el motivo, no era este momento para semejante determinación porque no aparecen futbolistas que estén dentro de ese plan de cambios de nombres. En realidad sus palabras buscaban marcar la distancia con los dirigentes que están cerca de la selección argentina, no perseguía cuestiones futbolísticas. Y desde la cúpula de la AFA sintieron el cachetazo, tanto que leen que este movimiento los expuso, por eso esperaron que el DT aclare sus dichos para bajar la temperatura, pero nada de eso sucedió.



Serán días de muchas charlas, pero ya lejos de los micrófonos. Scaloni necesita recuperar la calma, pretende encontrar las energías que se le fueron consumiendo por una relación intensa. Lo que está claro es que poner en duda su continuidad buscó ser escuchado y eligió el momento exacto para correr el maquillaje que desfiguró a la AFA y especialmente a Claudio Tapia.



