¿Se va Lionel Scaloni? La sorprendente declaración del DT campeón del mundo

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, dejó este martes en duda su permanencia en el cargo, en la rueda de prensa que concedió tras la histórica victoria de Argentina por 0-1 sobre Brasil en el clásico disputado en el Maracaná por las eliminatorias sudamericanas.

"Quiero un tiempo para pensar porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles", afirmó el técnico que convirtió a Argentina en campeón mundial en Qatar 2022 y campeón de la Copa América en 2021.

Scaloni hizo el anuncio al responder la última pregunta de la rueda de prensa y su respuesta cayó como una bomba para los periodistas argentinos, especialmente porque el técnico no quiso dar más detalles o explicaciones cuando fue interrogado sobre si estaba pensando en la renuncia.



"Ahora toca parar la pelota y ponerse a pensar. Tengo mucho que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar", afirmó el entrenador al referirse al período que se abre hasta los próximos partidos por las eliminatorias, en septiembre del próximo año.



"No es un adiós. Necesito pensar porque la vara es muy alta", agregó Scaloni al referirse a que cada vez sufre más presiones, especialmente tras la histórica derrota que Argentina encajó el jueves ante Uruguay en La Bombonera.

La victoria de este martes sobre su tradicional rival le permitió a Argentina mantenerse como líder en la clasificación de las eliminatorias al Mundial de 2026 y hundir en una enorme crisis a Brasil, que nunca había perdido tres partidos seguidos en unas eliminatorias y jamás jugando como local.

Scaloni destacó la entrega de sus jugadores

Scaloni afirmó que sus jugadores saben que forman un equipo imbatible cuando son competitivos como este martes.



"Es un enorme orgullo dirigir estos chicos y tener un grupo así. La vara está muy alta. El otro día perdimos pero hoy volvimos a competir. Y eso es lo que les pedimos. Competir. Compitiendo de esta manera ellos saben que son una selección difícil", aseguró el entrenador en rueda de prensa tras el clásico.



Agregó que los actuales integrantes de la selección argentina han demostrado varias veces que su marca es el compromiso y el carácter, que es lo que les pide la comisión técnica y lo que los ayudó a coronarse campeones mundiales en Qatar.



Pese a que Brasil tuvo más oportunidades de gol y llegó a dominar gran parte del compromiso, Scaloni dijo que Argentina disputó el partido como estaba planeado y anotó en el momento preciso, a los 62 minutos con un cabezazo de Otamendi.

"Embocamos en el momento justo. No es fácil anotar aquí y por eso estamos muy contentos", afirmó.



Aunque aclaró que nada se compara con ganar un Mundial, aseguró que la victoria de este martes fue muy importante por confirmar a Argentina como líder de las eliminatorias y por ser sobre un rival que nunca había perdido como local un partido en este torneo.



Destacó igualmente el comportamiento de Lionel Messi, que jugó pese a que tenía problemas en un aductor. "Es el único jugador del mundo que puede jugar en las condiciones en las que lo hizo, con una molestia. Jugó hasta que pudo", afirmó.



Según Scaloni, la victoria también tuvo valor por producirse en unas condiciones difíciles, ya que los incidentes violentos en la tribuna antes del partido dejaron a los jugadores argentinos preocupados.



"Algunos tenían familiares cercanos en el estadio y no sabían si estaban ahí. En esas condiciones el partido es muy difícil", dijo.



El seleccionador negó que sus jugadores hubieran decidido retirarse del partido para protestar por las agresiones contra los aficionados argentinos y aclaró que tan sólo quisieron ir a los vestuarios para dar un tiempo mientras la situación se calmaba.



"Era un poco calmar los ánimos y enterarse si había familiares. Yo no entendía lo que estaba pasando y cuando me lo explicaron consideré entendible que quisieran esperar que la situación se tranquilizara para volver. El árbitro lo entendió y los jugadores brasileños también", dijo.



Scaloni dijo que más que sorprenderle el incidente le provocó tristeza, especialmente porque era un partido que era visto en todo el mundo, y agregó que no entiende porqué las autoridades brasileñas no aislaron a los hinchas argentinos en una tribuna, como sería lo normal en cualquier otro lugar.



