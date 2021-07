Messi y su historia contra Colombia

Si Colombia quiere ir a la final de la Copa América le toca hacer un esfuerzo extra, una estrategia perfecta, un plan que no falle, porque el que estará en frente este martes en la semifinal en Brasilia, al que toca enfrentar, al que toca superar e intentar anular, no es un jugador común, es Messi, Messi y su magia, Messi y su zurda, Messi y sus goles, Messi y su inagotable repertorio.

(Le puede interesar: James acaba sus vacaciones: debe regresar al Everton)



Es Messi, el mismo que ya lleva cuatro goles en esta Copa América y cuatro asistencias, con un nivel altísimo, en su mejor versión, haciendo de Argentina un serio candidato al título. Colombia ya lo ha enfrentado 10 veces en la historia de selecciones mayores, con diferentes estrategias, y sin embargo no lo conoce –nadie lo conoce–, porque nunca se sabe qué trama en cada partido.

Messi, una vez más frente e a Colombia. Fue en la eliminatoria a Brasil 2014. Partido en Barranquilla, Colombia perdió 1-2 y Messi hizo el primer gol. Foto: Archivo AFP

Messi ha inventado tres goles contra Colombia. En 2007 le hizo el primero, aunque su equipo perdió en Bogotá, en las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica. Messi, entonces de cabello más largo y el 18 en su espalda, dejó tres rivales en el camino y definió con su zurda. Golazo.



En la eliminatoria para el Mundial de Brasil 2014, Messi amargó a Colombia con un gol en la victoria argentina 1-2, en Barranquilla. Ese día, cabello corto y el 10 en la espalda, Messi capturó un rebote que dejó David Ospina y anotó. Y para el 2016, de nuevo en eliminatoria, se mandó un golazo de tiro libre, puso la pelota a un ángulo inatajable, en la victoria de su selección, 3-0.



Recientemente Colombia lo enfrentó en la eliminatoria a Catar, el pasado 8 de junio en partido que terminó 2-2. Messi no anotó y no hizo asistencias. Apenas engranó a su equipo, que comenzó ganando 0-2 y no pudo sostener la victoria. Así que Rueda ya tiene un antecedente, aunque con Messi los antecedentes sean despistes. El mejor jugador del mundo nunca tiene dos partidos iguales.

(Lea además: Messi habló sobre Colombia, su siguiente rival)



Pero si de algo sirviera, valga decir que en la Copa América Messi no le ha anotado a Colombia. No directamente. Lo hizo en el 2015, en Chile, pero en la tanda de penaltis que su equipo ganó en cuartos. De resto, se enfrentaron en la Copa del 2007, victoria argentina (4-2), y de 2011, con un empate sin goles. Pero en la última Copa, en 2019, Colombia se desquitó y se impuso 2-0 con goles de Roger Martínez, que hoy no está, y Duván Zapata, que sí está.



El hoy indica una obviedad: que Messi es la figura de su equipo. Argentina cabalga a su ritmo, desenreda sus propias telarañas gracias a la pericia de su jugador número 10. Le hizo un gol a Ecuador, dos a Bolivia y uno a Chile, en un mágico cobro de tiro libre, en el partido de cuartos de final. Luego de ese duelo, Messi habló con prudencia de las posibilidades de Argentina, y no se ahorró análisis sobre Colombia.



“Pensamos en Colombia, una Selección dura, con jugadores buenos, de experiencia, buenos arriba, defiende bien y sale a la contra rapidísimo. Vamos pasito a pasito... Sabíamos que seguía un rival difícil, tanto Uruguay como Colombia son grandes selecciones, acostumbrados a estas instancias”, dijo.



En todo caso, Messi no tendrá un camino fácil. Colombia y sus muros defensivos, y con un arquero en estado de gracia como David Ospina, héroe del paso a la semifinal, serán sus obstáculos. La amenaza es Messi, y toca vencerlo.





PABLO ROMERO

​Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

