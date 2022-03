La eliminación del PSG de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid sigue dando de qué hablar y ha dejado profundas heridas que no se han cerrado todavía, y eso se plasmó en el partido contra el Bordeaux.

Desde muy temprano, a las afueras del estadio, los aficionados rechazaron el rendimiento de la mayoría de los jugadores del plantel, pero los más fuertes chiflidos los recibieron Lionel Messi y Neymar.



Ya dentro del estadio el tema no cambió. Y cuando la plantilla fue anunciada para el partido de este domingo el rechazo fue unánime, los aficionados expresaron con cánticos la presencia de los jugadores.



Los ultras fueron los que más gritaron. Incluso, cuando llegaron los goles el tema fue insoportable, pero los hinchas no dejaron de chiflar ni de cantar durante los 90 minutos.

Como silban a Messi, me pone mal, real.

Que poco amor a este deporte, sáquenlo ya mismo de ahí por favor. pic.twitter.com/Syp3pAItgF — Luciana⚽️ (@luliariasl) March 13, 2022





