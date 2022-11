El astro argentino Lionel Messi insistió este lunes, en la víspera del debut ante Arabia Saudí, que Qatar-2022 es "seguramente" su "último Mundial", al que llega con la madurez de sus 35 años y con ganas de "disfrutar".

"Seguramente es mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que todos tenemos, pero no hice nada especial", dijo Messi en una multitudinaria conferencia de prensa en Doha.



El pasado mes, Messi ya había utilizado una fórmula similar en una entrevista a ESPN, afirmando igualmente entonces que "seguramente" estaba ante su última Copa del Mundo como jugador.



Messi dijo este lunes llegar a esta cita en un punto más maduro como persona y como futbolista, lo que le hace disfrutar más de cada momento en la concentración del equipo en la Qatar University.



"No sé si es mi momento más feliz, pero sí que me encuentro muy bien. Me agarra con otra edad, más madura. Intento disfrutar todo al máximo, vivirlo con toda intensidad y disfrutar cada momento que me toque vivir", señaló.



"Hoy disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, simplemente disfrutaba de jugar y no daba tiempo de poder disfrutarlo mucho", aseguró.



"La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles, a los que antes no daba importancia. Ahora me fijo mucho más en todo eso. Hoy está por encima disfrutar a cualquier cosa", sentenció.

Lo negativo

Sin embargo, el redes sociales circula una imagen que preocupa. Sí, todo muy bonito, Messi dice estar listo, pero puede ser que no.



El tobillo del jugador del PSG parece no estar en su mejor momento y eso preocupa a los argentinos.



La imagen le da la vuelta al mundo y solo hay que esperar a ver cómo responde en los partidos.

