Messi y Ronaldo, dos figuras con actualidades diferentes

El argentino Leo Messi (Barcelona/PSG), el brasileño Neymar (PSG), los francés Karim Benzema (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus Turín/Manchester United), figuran entre los once jugadores candidatos al premio "The Best" al Jugador Fifa 2021, según anunció este organismo.

Y el tema pasa por la actualidad de Messi y Ronaldo, los dos grandes candidatos de siempre, pues viven presentes distintos.



Le puede interesar: (Maradona fue enterrado sin corazón porque querían robarlo de su tumba)



Messi está tranquilo en el PSG, aunque el equipo no entrana todavía, pero se ha asociado bien con las demás figuras y cuenta con el respaldo del DT, Mauricio Pochettino.



Ya marcó el primer gol en la Liga contra el Nantes, es figura y su escuadra va viento en popa.

Ronaldo y el United, en crisis



Ronaldo no está bien. Su regreso al Manchester United acaparó las principales portadas de los diarios de Europa, pero eso no se ha visto reflejado en la cancha.



Es parte de la crisis que vive el United, que despidió al técnico, Ole Gunnar Solskjaer.



El delantero portugués publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir a Solskjaer, que fue despedido este domingo tras perder por 4-1 contra el Watford.



"Fue mi delantero cuando llegué al Manchester United y ha sido mi entrenador cuando he vuelto al equipo. Pero, sobre todo, es un ser humano increíble. Le deseo lo mejor en lo que le reserve la vida ahora. Mucha suerte, amigo, te la mereces", dijo Cristiano.



El despido de Solskjaer termina con tres años de dirección del noruego en Mánchester, donde llegó para sustituir como entrenador interino a José Mourinho en diciembre de 2018.



Le puede interesar: (Punto por punto, lo bueno y lo malo de los ocho clasificados)



Deportes