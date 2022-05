El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, aseguró este domingo a su llegada a Barcelona que "ojalá Leo vuelva algún día al Barça".

Jorge, en unas imágenes divulgadas por el canal de 'Twitch' 'Jijantes y por Mega', realizó estas declaraciones a su llegada a la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat de Llobregat.



(No deje de leer: Luis Díaz y el video del 'lujito' en Liverpool vs. Chelsea que pocos vieron).



Poco antes de tomar un vehículo que le esperaba, al padre de Leo Messi le preguntaron si le gustaría que su hijo regresara al Barça a jugar y dijo: "Ojalá, algún día...".



Respondió: "Bueno, sí" a la pregunta de si Leo estaba contento en París e informó de que su hijo no va a venir a Barcelona durante las vacaciones de verano.



Leo Messi, que abandonó el Barcelona el pasado agosto, tiene contrato en vigor con el París Saint Germain hasta el 30 de junio de 2023, con la opción de ampliarlo una temporada más

EFE