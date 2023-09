El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, no dudó en afirmar que "las eliminatorias éstas son las más difíciles del mundo", luego del ajustado triunfo del campeón del mundo por 1-0 sobre Ecuador, en el comienzo del camino hacia el Mundial-2026.

El entrenador de la Albiceleste también sembró dudas sobre la presencia del astro Lionel Messi en el cotejo del martes próximo por la segunda fecha contra Bolivia, en los 3.600 m de altitud de La Paz, después de que el autor del gol para el éxito de los campeones del mundo fue reemplazado a tres minutos del final.

Messi, molesto

Scaloni explicó que " Messi me pidió el cambio, si no, no lo saco [del partido]", y luego consideró que "después evaluaremos a ver qué tiene, pero me pidió el cambio".



"Mañana (viernes) le harán estudios para ver qué tiene. Si está bien, viajará y jugará. Si no está bien, ya veremos qué es lo que hacemos. Es todo muy reciente", remarcó el director técnico de los campeones mundiales.



Además, Scaloni dijo que "estoy orgulloso del partido que hicieron los chicos, fue increíble, con el nivel de exigencia que tenía este partido. Se jugó al límite, como tiene que jugarse un partido de eliminatorias.



Messi, después del partido, entró a la cancha e increpó a la terna arbitral, liderada por el colombiano Wilmar Roldán, a quien señaló.



"Aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de eliminatorias ARGENTINA vs ECUADOR e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardo nada y les reclamo airadamente ¿Roldan Informará a la Fifa?", dijo José Borda, analista arbitral.

