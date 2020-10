Duelo Messi y Ronaldo está en vilo por exámenes de covid-19

Cuando se conoció el sorteo de la Champions League, dentro de los platos fuertes de algunos partidos se coló una larga rivalidad individual que también levanta pasiones: Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo.

Un duelo que entró en pausa desde mediados de 2018, cuando el portugués abandonó Real Madrid por decisión propia para incorporarse a Juventus. Un distanciamiento que, en principio, podría cerrarse este miércoles 28 de octubre, en el Juventus Stadium.



Muchos se frotaron las manos por la oportunidad de que un partido volviera a reunir a estos dos colosos, a los 33 años de Messi y los 35 de CR7. Pero son tiempos en los que cualquier proyección o especulación queda condicionada y sumida en la incertidumbre por la pandemia. La incógnita está planteada porque a 12 días de haberse contagiado de covid-19 mientras se encontraba con el seleccionado de Portugal, el delantero de Juventus volvió a dar positivo en el hisopado del domingo.



Sin embargo, todavía no está descartado que Cristiano pueda jugar el partido por la segunda fecha del Grupo G, que completan Ferencvaros y Dinamo Kiev. Su condición es de asintomático, con una baja carga viral.



Juventus está en contacto con la UEFA para informar los resultados de los hisopados de este lunes y martes. Si en el día previo al partido el testeo da negativo, seguramente Cristiano será titular, luego de haber quedado al margen del triunfo por 2-0 ante Dinamo Kiev en la primera jornada.



Italia es uno de los países europeos que sufre una segunda ola de coronavirus. Este domingo superó la barrera de los 20.000 nuevos casos, con 128 muertos. Las escuelas volvieron a las clases virtuales y el gobierno de Giuseppe Conte anunció nuevas restricciones para la circulación pública.



En los últimos días, Cristiano publicó en su cuenta Instagram imágenes en las que se lo ve entrenando en su gimnasio privado y en una reposera al sol, con el mensaje "Siiiiiii", que se interpretó como un festejo de la victoria 3-1 de Real Madrid sobre Barcelona.



El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, calificó a Cristiano de "arrogante, mal ejemplo e irrespetuoso hacia las instituciones" por haber viajado desde Portugal a Italia cuando ya se sabía que estaba infectado.



El futbolista le respondió al funcionario que era "un mentiroso" y que había cumplido con el protocolo y la cuarentena desde que regresó a Turin: "Entré a Italia en un avión sanitario y los traslados internos fueron en ambulancia, sin tener contacto con nadie. Estoy aislado en mi casa, mientras mi familia se encuentra en otro piso. Me siento bien, con ganas de volver a entrenarme con mis compañeros".



Sin los goles del portugués, Juventus acumuló el tercer empate en cinco fechas por la Serie A con el 1-1 ante Verona, con los primeros minutos en el torneo de Paulo Dybala, ubicado de mediapunta, detrás de Álvaro Morata.



El cordobés tuvo mucha movilidad y participación; provocó la amonestación de dos rivales por foules y contabilizó nueve remates al arco, incluido uno en el travesaño, algunos desviados y otro que le desvió el arquero Silvestri. "No esperábamos que Paulo jugara los 90 minutos", expresó el entrenador Andrea Pirlo, que tendrá problemas para armar la defensa. Leonardo Bonucci salió con una lesión muscular y Matthijs De Ligt y Giorgio Chiellini no completaron la recuperación.



De estar presente ante Barcelona, Cristiano Ronaldo lo hará sin haber entrenado durante un mes con sus compañeros. A la cuarentena hay que sumarle el período previo que pasó con su seleccionado por la fecha FIFA (su último partido fue el 11 de octubre, en el 0-0 ante Francia).



El encuentro del miércoles en el Juventus Stadium es una ocasión para que vuelvan a cruzar sus caminos los dos futbolistas que desde hace más de una década se reparten anualmente los principales premios individuales, sobre todo el Balón de Oro de France Football y el The Best de la FIFA. Compartieron cancha por última vez el 6 de mayo de 2018, en un 2-2 por la Liga de España entre Barcelona y Real Madrid, con un gol de cada uno. Desde entonces, Messi disputó seis clásicos y nunca más le convirtió a Real Madrid.



El frente a frente tiene un historial de 35 partidos (33 con Barcelona y dos con Argentina para Messi; 30 con Real Madrid, tres con Manchester United y dos Portugal para CR7). El rosarino ganó 16, el portugués 10 y hubo nueve empates.



Leo marcó 22 goles y dio 12 asistencias, contra 19 y un pase-gol de Cristiano. Números de leyenda, a la espera de un hisopado para saber si le suman un nuevo capítulo.La Nación, Argentina

GDA