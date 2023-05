El técnico barcelonista Xavi Hernández aseguró que a Leo Messi lo quieren "todos los culés, independientemente de que venga o no" y que todo depende de "lo que quiera hacer él".

¿En qué equipo jugará Messi?

Lionel Messi Foto: Teresa Suárez. Efe

"Todos los culés estamos de acuerdo en que Messi se merece una despedida, un homenaje, vamos a ver. Messi es historia del club, no sabemos si vendrá o no, pero es el mejor futbolista de la historia y se merece también una despedida", insistió el entrenador barcelonista.



Hasta el momento, no se conoce la decisión de Messi. En Arabia hablan de un contrato millonario que permitiría su paso al Hilal. Y en España dicen que ya inscribió a sus hijos en un colegio de la Ciudad Condal.



"Me parece una falta de respeto". Así reaccionó Jorge Messi, padre de Lionel, a la noticia con la cual la agencia francesa AFP informó, a comienzos de mayo, que el '10' de la Selección Argentina jugaría la próxima temporada en Arabia Saudí.



A la fecha no se ha confirmado el próximo equipo del '10' argentino.

HORAS DECISIVAS PARA MESSI 🔜⏳



Así está el panorama en estos momentos.pic.twitter.com/D1buITUS8R — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 30, 2023

*Con EFE