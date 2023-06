Lionel Messi se decantó por unirse al Inter de Miami y la liga norteamericana (MLS), que da un espectacular golpe de efecto con la llegada de la leyenda argentina.



(En contexto: Lionel Messi confirma que será nuevo jugador del Inter de Miami: 'No vuelvo al Barça').

"Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, aún falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino ahí", declaró Messi este miércoles en entrevista con los diarios catalanes 'Sport' y 'Mundo Deportivo'.



Y, como era de esperarse, el Inter de Miami 'sacó pecho'. Y lo hizo mofándose de los medios franceses y catalanes, periodistas argentinos y tantos otros que calificaban de "imposible" su llegada a la MLS.

El Inter de Miami se las cobra al mundo

Lionel Messi, escudo. Foto: Redes sociales, Twitter del Inter de Miami

"No era feliz", aseguró Messi en una entrevista a los diarios catalanes 'Sport' y 'Mundo Deportivo', sobre su paso por el PSG.



"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión (de irse a Miami) pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día", explicó Messi.



Y, tras sus declaraciones, el Inter de Miami publicó un video de confirmación con burlas a medios y periodistas de casi todo el mundo, que daban por imposible su llegada al equipo estadounidense.

