El futuro de Leo Messi, que tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta el 30 de junio de 2023, vuelve a estar en el centro de la diana y la posibilidad de que pueda volver al Barcelona para cerrar el círculo es una opción que resuena en el entorno azulgrana, pese a la prudencia con la que se trata este asunto desde la directiva de Joan Laporta.

Después de la abrupta marcha del argentino del Barcelona en el verano de 2021, producto de la delicada situación económica de la entidad y de la imposibilidad de cumplir con el 'fair play' financiero, la directiva ha intentado allanar el camino de vuelta de Messi a Barcelona, aunque midiendo mucho los pasos.



En la parte noble del Camp Nou se impone la prudencia absoluta en este caso, aunque en los últimos meses algunas declaraciones públicas aventuran las intenciones del club azulgrana. En todo caso, ya hay voces que se expresan a favor de su retorno.

En Barcelona lo esperan

El vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, afirmó que la entidad catalana volvería “encantada” a recibir a Lionel Messi “para que pueda despedirse de la afición que lo vio triunfar”, dijo a Infobae.

A la pregunta concreta de si cree que Messi puede retornar, respondió con optimismo. "Claro que sí. Si viene, sería gratis, además, porque sería en condición de libre, una vez que finalice su contrato con el PSG. Así que no veo mayores dificultades aunque, claro, no tengo contemplado el presupuesto de temporadas siguientes en este momento. De todos modos, Messi es un activo del club. No lo pudimos mantener en aquel momento y eso le generó un daño al club, pero ahora, con otra visibilidad y por supuesto, con la voluntad del jugador y si nuestro entrenador así lo quisiera, nosotros lo recibiríamos con los brazos abiertos", dijo.



También dio otros detalles de la eventual operación. "No me corresponde a mí porque no tengo interrelación con los jugadores y el plantel, pero desde el punto de vista de la masa salarial, que fue uno de nuestros problemas porque hay un límite de gastos, arrastramos problemas de la temporada anterior, pero el asunto va a ir disminuyendo con el paso de los años y creo que se trata de una negociación realizable".



La periodista argentina Verónica Brunati, muy cercana al jugador y su entorno, no solo confirmó la versión del regreso de Lionel Messi al club catalán, que ronda hace unos días, sino que además ha dicho cuándo ocurrirá.



"1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça", escribió en su cuenta de Twitter.



