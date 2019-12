Messi, favorito para ganar este lunes su sexto Balón de Oro

La gala de entrega de la 64.ª edición del Balón de Oro, que se celebrará este lunes en París (2:30 p. m. TV de Directv Sports), parece dispuesta a devolver al argentino Lionel Messi al trono, a entregarle por sexta vez el galardón que corona al mejor jugador del mundo, por delante del holandés Virgil van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo.

Messi, quíntuple ganador de la más prestigiosa distinción individual en el fútbol, parece en buena posición para ganar de nuevo. La estrella del Barça (de 32 años), ya ganador del premio Fifa The Best este año, terminó como máximo goleador europeo (36 tantos) de la temporada 2018-19. Aunque fue eliminado en semifinales de la Liga de Campeones, ganó la liga española.



La Pulga puede volver a subir al trono en el Teatro del Chatelet, cuatro años después de conquistar su quinto Balón de Oro y tras una temporada en la que el desastre de Anfield, que acabó con las esperanzas barcelonistas en la Champions, parecía condicionar una candidatura que también quedó dañada por la eliminación de Argentina a manos de Brasil en la semifinal de la Copa América. Y, sin embargo, Messi ha emergido por encima de todo eso para volver a convertirse en el gran referente del fútbol mundial.



Su principal rival, Virgil van Dijk, triunfó con Liverpool en la escena europea. Esa victoria en la Champions, habitual juez de paz en los años impares, le sirvió incluso para ser designado jugador de la Uefa del año. Pilar de una selección holandesa en plena renovación, se afirmó como el mejor defensa central del mundo y uno de los mayores artífices de temporada histórica de los ‘Reds’. ¿Será suficiente para superar al genio Messi ante el jurado de 180 periodistas de todo el mundo?



A imagen de los jugadores de la selección francesa (Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Raphaël Varane), tras ganar el Mundial el año pasado, la dispersión de votos en favor de las otras estrellas del Liverpool, Sadio Mané y Mohamed Salah, puede resultarle fatal. Sin hablar del eterno Cristiano Ronaldo (Juventus de Turín), que comparte con Messi el récord de Balones de Oro ganados, que conserva su aura. El senegalés Mané, máximo goleador del campeonato de Inglaterra con Liverpool, junto a su compañero Mohamed Salah y Pierre Emerick Aubameyang, y subcampeón de África de selecciones, fue ensalzado por muchos observadores y exjugadores para suceder a George Weah, único jugador africano en haber ganado ese premio en 1995.



Pero “los medios de comunicación occidentales dominan sobre nuestros medios africanos, por lo que forzosamente hay una influencia. Se aprecia más el gol de Messi”, había deplorado el exgoleador camerunés Samuel Eto’o en una entrevista a la AFP.



En categoría femenina, la estadounidense Rapinoe, estrella del Mundial-2019 organizado en Francia y ganado con solvencia por el Team USA, aparece como inmensa favorita. La jugadora de 34 años, que juega en Seattle, ganó la ‘Bota de Oro’ por haber sido la máxima goleadora de la competición internacional, siendo designada además mejor jugadora del torneo.



Rapinoe, cuya figura ha superado el terreno de juego para convertirse en un ícono de la oposición al presidente estadounidense, Donald Trump, es también un símbolo de la lucha por los derechos LGBT y de la igualdad hombre-mujer.



Otras dos distinciones serán atribuidas este año en el marco del Balón de Oro, con el trofeo Raymond Kopa del mejor jugador sub-21, y el trofeo Lev Yashin, recompensando por primera vez a los porteros. El francés Kylian Mbappé (20 años), vencedor del primer premio Kopa el año pasado, no podrá sucederse a sí mismo al haber superado el límite de edad por unos días. El holandés Matthijs de Ligt (20 años), uno de los pilares de la epopeya del Ajax de Ámsterdam en la escena europea el año pasado, o el portugués João Felix (20 años), ganador del ‘Golden Boy’ 2019, son los principales favoritos.



Entre los guardametas, el trofeo Yashin podría caer en los guantes del portero brasileño de Liverpool, Alisson Becker, o en los del alemán del Barcelona, Marc-André Ter Stegen.



EFE Y AFP