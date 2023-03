Lionel Messi todavía sigue sorprendiendo a sus seguidores después de quedar como campeón junto a su selección al ganar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Además, el argentino alcanzó los 700 goles a nivel de clubes y logró obtener el premio 'The Best'.



Pero eso no es todo, ya que Sony Music Entertainment anunció el pasado 6 de marzo, por medio de su página oficial, la asociación con el jugador argentino para elaborar su propia serie animada.



El filme mostrará a Messi en su faceta de niño mientras enfrenta obstáculos al viajar a través de un videojuego, aseguró la compañía.

Facebook Twitter Linkedin

Messi recibe el The Best. Foto: EFE

Sony Music Entertainment aclaró que será la encargada de producir la música original junto con sus compositores para generar expectativas en los seguidores del jugador del París Saint-Germain Football Club, además de hacer que la serie genere emotividad en la audiencia.



La serie estará producida especialmente en español y en inglés, sin embargo se conoce que será traducida a otros idiomas.

(Puede leer: Las mejores series colombianas que se pueden ver en Netflix).

“Desde que era un niño siempre me han gustado las series animadas y mis hijos son grandes fanáticos de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz porque cumple uno de mis sueños. Por otro lado, me gustaría agradecer a Sony Music por sumarse a este proyecto esperando que a todos les guste el resultado, especialmente a las niñas y los niños”, dijo Messi en el anuncio que hizo Sony.

(También: Premios Óscar 2023: el curioso cambio que habrá en la alfombra roja este año).

Por otro lado, el presidente y desarrollador de negocios de la región de Latino-Iberia de Sony Music Entertainment, Fernando Cabral, expresó su emoción tras al anunciar que: “Es un privilegio para la compañía de colaborar con Lionel Messi en este proyecto para mostrar el poder y las lecciones del deporte en asociación con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos”.



Hasta el momento no se conoce cuándo se comenzará a producir la serie, ni la fecha de estreno.

Más noticias en EL TIEMPO

Víctor Mallarino reveló por qué no volvió a actuar en la televisión colombiana

Papá grabó a su hija durante 16 años; ahora está nominado a premios Oscar 2023

Murió el actor Robert Blake, que encarnó al investigador Baretta

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS