Lionel Messi: subastarán la servilleta en la que firmó su contrato por el Barcelona

La servilleta en la que en diciembre de 2000 se arregló el primer contrato de Lionel Messi con Barcelona será subastada en marzo. De acuerdo con el diario catalán La Vanguardia, el papel en el que resaltan las firmas de Carles Rexach (entonces secretario técnico del club), el intermediario Horacio Gaggioli y Josep Maria Minguella (asesor del presidente, Joan Gasprt), será rematado por la casa británica Bonhams entre el 18 y el 27 de marzo. Su precio inicial será de 300 mil libras (350 mil euros), según el periódico catalán.

Según La Vanguardia, el papel firmado “permanecía guardado en una caja fuerte”, en poder de Gaggioli, que fue quien lo ofreció a la casa de subastas. El periódico cuenta además que en su momento Barcelona intentó que la servilleta fuera al museo del club, pero no llegó a un acuerdo con el interediario. “El club deberá pujar ahora como cualquier otra persona u organismo para quedarse con ella”, refiere el diario catalán.

La mítica servilleta tiene un texto de puño y letra de Rexach. En tinta azul, se lee: “En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”.



El informe del periódico catalán indaga además en las razones que llevaron a Barcelona a elegir una forma tan peculiar para “atar” a quien sería uno de los mejores futbolistas -si no el mejor- de toda su historia.



“El porqué de tan singular manera de cerrar esa especie de promesa de contrato entre las partes forma parte de la leyenda barcelonista, no ficcionada sino real. Messi, con tan solo 13 años y muy menudo, había cruzado el Atlántico para seguir su tratamiento de crecimiento y captado por un colaborador del Barcelona, quien quedó cautivado viéndole en acción en video jugando con los Newell’s Old Boys”, evoca el diario.

¿Por qué Messi firmó su contrato en una servilleta?

Un poco de contexto: Rexach tuvo que tomar una decisión para fichar a Messi en el Club de Tennis Pompeia. Fue el 14 de diciembre de 2000, fecha que quedó eternizada en la servilleta. Gaggioli, uno de los firmantes, era uno de los representantes del jovencísimo Messi en ese momento. Y fue quien se guardó el documento.



“Creo que debería estar allí, en un lugar preferencial junto a los Balones de Oro de Messi, ya que ese papelito es el que le cambió la historia contemporánea del club”, dijo Gaggioli en una entrevista con Infobae años atrás. Tal vez buscaba un acuerdo con el club blaugrana.



La Vanguardia recuerda que “los primeros meses de Messi en Barcelona no fueron nada fáciles”. Y que incluso las negociaciones para cerrar su fichaje en las inferiores de La Masía “se estancaron porque algunos miembros de la comisión directiva se resistían a ver en Messi un futbolista de élite, en especial por su baja estatura”. El resto es historia: Rexach decidió por su cuenta y luego de haberlo visto en acción durante algunos entrenamientos. Una vez que le entregaron el papel redactó el compromiso entre los Messi y el club.

“Organicé entonces una reunión con él y Gaggioli –actuaba como representante de la familia Messi- en un conocido club de tenis de Barcelona, presidido por Josep María Minguella, también agente y con el que tengo una gran relación”, contó el propio Rexach en una nota con The Coaches’ Voice. Y agregó: “Ahí, en medio de la charla, le pedí a un mozo un papel, y en una servilleta escribí el texto”.



Rexach continuó: “Sabíamos que ese papel no valía nada, que no tenía un valor legal, pero sí mostraba contundentemente mi compromiso, como secretario técnico del Barcelona, en que lo firmábamos. En cierto modo, también era un alivio para mí. La situación de Messi no era sencilla, pero al menos con ese papel quedaba claro para siempre que, si Messi acababa triunfando en otro lado, yo no había sido el tonto que lo había dejado escapar”.



El resto es historia: Messi consiguió un Mundial con la camiseta Argentina (Qatar 2022), ganó la Finalissima ante Italia, la última Copa América disputada en Brasil, además de ocho Balones de Oro, cuatro Champions League y 10 ligas de España con Barcelona. Con la camiseta blaugrana, la Pulga se convirtió en el máximo goleador de toda su historia. Y la primera muestra de la relación entre el rosarino y su club de (casi) toda la vida es un cuadrado de papel de 16,5 centímetros de lado. Horas después de aquel primer entendimiento en el club de tenis, el presidente Joan Gaspart redactaría el primer contrato oficial.

El jefe de Libros y Manuscritos de Bonhams en Nueva York, Ian Ehling, aseguró que la servilleta “es uno de los objetos más emocionantes” que ha manejado. Citado por La Vanguardia, añadió: “Sí, es una servilleta de papel, pero es la famosa servilleta que estuvo en el inicio de la carrera de Lionel Messi. Cambió la vida de Messi, el futuro del FC Barcelona y contribuyó significativamente a crear algunos de los momentos más gloriosos del fútbol, a miles de millones de seguidores en todo el mundo”.



