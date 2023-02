Lionel Messi recibió su segundo premio The Best, pero este que le entregaron el lunes tiene un sabor muy especial para él. A los 35 años, Leo ganó, por fin, la Copa del Mundo, el trofeo que le hacía falta con la Selección Argentina.

Aunque el hoy jugador del PSG ya tiene en su casa, además, un premio al Mejor Jugador de la Fifa, en 2009, y siete Balones de Oro de France Football (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021), este lo celebró de manera diferente.

Lionel Messi Foto: Yoan Valat. Efe

“Creo que hasta el día de hoy no somos completamente conscientes de lo que hicimos, de cómo lo vivió la gente. Ganar la tercera Copa del Mundo era muy especial para nosotros, la buscamos muchísimo tiempo, era el único trofeo que me faltaba, culminar mi carrera con el trofeo más importante del mundo. Gracias a Dios, tengo todos los trofeos que podía ganar”, dijo Messi a ESPN.



Argentina barrió en los premios The Best. Además de Messi, Lionel Scaloni fue escogido como el mejor entrenador, Dibu Martínez fue el mejor arquero y la hinchada albiceleste recibió el Premio a la Afición.



“La verdad es que tuvimos muchos momentos buenos, lindos. Vivimos con mucha intensidad durante todo el mes, sacando los primeros días, cuando la pasamos mal y sufrimos: estaba el miedo de poder quedar afuera en primera ronda y no pasar a octavos. El resultado del primer partido no fue como queríamos, pero después de eso lo disfrutamos muchísimo. La mayor felicidad fue cuando metió el penalti Montiel y fuimos campeones”, expresó el ‘10’.

Messi se ratifica: Qatar fue su último Mundial



Messi insistió en la felicidad que significó para él ganar la Copa del Mundo en Qatar y ratificó que esa fue su última participación en el torneo.

Messi con la copa en la llegada a Argentina Foto: EFE



“Lo disfruté muchísimo, cada momento de ese mundial. Como sabía y como lo dije, para mí era mi último Mundial y quería disfrutarlo al máximo, el día a día, los partidos, la locura del agente, que llenó los estadios en los siete partidos. Fue algo espectacular por cómo se dio”, aseguró.



A Messi le preguntaron si le faltaba ganar algo en su carrera. Con Argentina ganó el oro Olímpico, la Copa América y la Copa del Mundo.

"CONSEGUÍ MI SUEÑO, EL GRAN PREMIO QUE TODO JUGADOR QUIERE..." Leo Messi se mostró feliz por ser elegido como el mejor jugador del mundo en los premios #TheBest.📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/P4EiTgqHlU — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2023



“Tuve la suerte de poder ganar todos los títulos que se pueden jugar. Muchas veces dije que mi sueño era ganar algo con la Selección y al final pude ganarlo todo, individuales, de club. Todo ese tiempo lo disfruté con mucha alegría, haciendo lo que me gusta. Ya son muchos años de mi carrera y llegando al final, no puedo pedir más”, concluyó.



DEPORTES

