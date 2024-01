Lionel Messi sorprende con fantásticas zapatillas de los Simpsons que son furor

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará el lunes al Al-Hilal saudita en la primera parada de una gira asiática de pretemporada que tiene como plato fuerte el posible reencuentro del astro argentino con Cristiano Ronaldo.

El equipo de Messi y Luis Suárez, gran fichaje de esta temporada, se encuentra desde el jueves en Riad para probarse en dos amistosos frente a escuadras de la acaudalada liga saudita, el Al-Hilal el lunes y el Al-Nassr de Ronaldo el jueves, antes de seguir su camino hacia Hong Kong y Japón.

Los tenis de Messi

Mientras tanto, circula en redes sociales un reciente evento en el que participó el astro argentino en la ciudad de Florida, en la ceremonia de bautismo del lujoso crucero Icon of the Seas, de la empresa Royal Caribbean.



Leo asistió a la ceremonia con la indumentaria del Inter Miami, pero con un calzado particular. En redes sociales, los usuarios captaron sus zapatillas porque se trataba de las Forum Low Simpsons, una edición limitada de la marca adidas, que llevan la temática de ¡Los Simpsons!



Las zapatillas de Leo llevaban los colores marrón, rosa, verde lima y violeta, y están inspiradas en la mítica serie animada estadounidense. De hecho, el diseño y la elección de los colores está vinculado al living de la casa de la familia Simpsons.



En la lengüeta aparece ilustrado el cuadro de un crucero, que es el que se exhibe en el living de la casa de la familia; y en la parte de atrás, a la altura del talón, las mascotas Ayudante de Santa y Bola de Nieve.

mira las zapatillas que tiene es un auténtico TIPAZO pic.twitter.com/rT0dmJx6X9 — Messi out of Context (@OutMessi_) January 28, 2024

DEPORTES

Más noticias de deportes