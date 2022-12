Los días de Lionel Messi en Rosario captan la atención de muchos que siguen con detalle todos los festejos del capitán de la Selección en su ciudad natal. El Casino City Center de la ciudad recibió al astro del fútbol como el gran anfitrión de la noche, en una celebración que suscitó un gran despliegue de seguridad, que, sin embargo, se vio desbordado.

Si bien la fiesta se había manejado con reserva, Messi ingresó al Centro de Convenciones del Casino City Center en medio de una gran afluencia de público que se acercó a saludar. El motivo de la fiesta es el festejo del triunfo de la Copa del Mundo. En el mismo lugar, el jugador celebró su casamiento con Antonella Roccuzzo en 2017, según publicó La Capital.



Pese a los recaudos que se tomaron, el operativo de seguridad se vio desbordado. Los invitados comenzaron a llegar a las 19:30 y tuvieron que transitar entre la amplia cantidad de público que se había reunido. Más de mil personas llegaron hasta el lugar.



A lo largo de la tarde se desplegó un importante operativo que incluyó un gran vallado en las inmediaciones del lugar, según consignó el medio local. De hecho, se colocó un doble sistemas de vallas en los principales accesos al complejo.





Personal de seguridad y siete policías mantuvieron despejado -con cierta dificultad- la vía por la que ingresaban los coches. Varios hinchas y curiosos se habían apostado en la entrada.

Messi ganó su séptimo Balón de Oro este 2021. Foto: Yoan Valat. AFP



Hubo invitados especiales, entre ellos varios jugadores de la Selección, como el también rosarino Ángel Di María. A su vez, Leandro Paredes arribó este jueves. La familias Di María y Roccuzo se habían instalado en el casino desde las 14.





El sitio Cadena 3 difundió imágenes de los alrededores del lugar y dio cuenta de muchos simpatizantes que tomaron nota de las versiones del evento y se concentraron en las inmediaciones del complejo. Los seguidores de la selección comenzaron a llegar en horas de la tarde a la zona sur de la ciudad, donde se encuentra el casino.

Una locura



En cuestión de horas comenzó a aparecer un nutrido grupo de personas que llevaban camisetas con el número 10 en la espalda y el nombre de Messi. Todos tenían teléfonos en mano, dispuestos a tratar de captar una instantánea de la llegada de los futbolistas. La afluencia de público alentó a varios vendedores a instalarse en el lugar con oferta de alimentos, bebidas y merchandising.



La medidas de seguridad responden a lo que genera la presencia del crack futbolístico a todo lugar al que se mueve en Rosario. Días atrás, cuando asistió al cumpleaños de 15 de su sobrina en un salón de eventos privado fue abordado por muchos simpatizantes que le pidieron autógrafos y fotografías en la puerta del lugar.



No obstante, el evento se manejó con mucho sigilo. “Hoy tenemos un evento privado. No hay acreditaciones de prensa. La prensa no puede ingresar al complejo en el día de la fecha”, afirmaron desde el casino ante la consulta de La Capital.



La discreción con la que se manejó la fiesta echó a correr distintas versiones. Entre ellas, trascendió que tres micros llenos de invitados habían partido desde Buenos Aires con destino a Rosario. A su vez, la música no puede faltar. Los Palmeras, la K’onga, y hasta la Mosca, que adquirió popularidad con su versión de “Muchachos”, están comprometidos para la velada.





La Nación, Argentina

GDA