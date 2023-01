Ya pasó un mes desde el día en que Argentina consiguió su tercer campeonato mundial. Aquel 18 de diciembre es inolvidable para los sudamericanos y también para los protagonistas de esta hazana que le devolvió la Copa del Mundo al continente, luego de 20 años.



Lionel Messi, el héroe indiscutible de la 'Scaloneta', compartió unas palabras recordando esa noche en Qatar en la que, por fin, pudo alzar el trofeo más importante del fútbol. De los únicos que le faltaba al 'diez'.

Mientras está preparando su partido contra las figuras de la liga de Arabia Saudita, entre las que se encuentra Cristiano Ronaldo, la ‘Pulga’ compartió el siguiente mensaje en su Instagram.



"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos", dijo el 'diez'.



"Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!" (sic), agregó el campeón del mundo.



Cabe mencionar que Lionel Messi ganó todo los torneos europeos posibles con el Barcelona y también consiguió la Copa América y la Finalissima ante Italia.



REDACCIÓN EL TIEMPO

