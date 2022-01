Leo Messi, quien dio positivo por covid-19 durante las vacaciones de fin de año que fue a pasar a Argentina, ya entrenará "en los próximos días" con sus compañeros del Paris Saint-Germain (PSG).

Messi había salido de Rosario rumbo a París en un avión privado en la medianoche del miércoles, según la prensa argentina.



El PSG, que había informado el fin de semana pasado del contagio del astro argentino, no dio ninguna indicación este jueves sobre si estará disponible para el partido de liga del próximo domingo, en Lyon.

El título de la Champions, la clave



En España se maneja la información de que Messi podría salir del PSG a mediados del año, que está incómodo y que no se ha adaptado.



Según El Chiringuito de Josep Pedrerol, Messi se iría de Francia si no gana la Liga de Campeones con el PSG.



No es una información confirmada, pero la credibilidad del programa lo dice todo, aunque nadie ha salido al paso para desmentir la versión.



"Messi siempre echará de menos el modus vivendi que tenía en Barcelona. Si triunfa, que es ganar la Champions, puede alargar un año más su estancia. Si el PSG no gana la Champions, un año se le va a hacer muy largo y podría forzar su salida en junio", dijo el 'Lobo' Carrasco, integrante del programa.



