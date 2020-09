Desde la otra orilla: así ve Sergio Ramos la situación de Lionel Messi

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró este miércoles que le "gustaría" que Lionel Messi siguiera en el Barcelona, aunque agregó que el jugador argentino "se ha ganado el respeto de decidir su futuro". Ramos prefiere un clásico contra Messi que sin la presencia del astro argentino.

El capitán madridista sorprendió desde Stuttgart en su rueda de prensa con la selección española antes de medirse a Alemania, mostrando su preferencia sobre el futuro de Leo.



"Messi se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si lo está haciendo de la mejor manera para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros que nos gusta ganar a los mejores. Nos gustaría que siguiera aquí", aseguró.



Para Ramos el adiós de Messi sería un golpe duro para LaLiga al rebajarse el espectáculo.



"Leo hace mejor la liga española y a su equipo, hace más bonitos los clásicos. Te gusta ganar estando los mejores y él es de los mejores del mundo. Se ha ganado él solo decidir su futuro, sin especulaciones ninguna y ya veremos lo que pasa. Para nosotros no es una noticia preocupante", sentenció.



con Efe

