La confesión de Lionel Messi: ya decidió su futuro

El club elegido por Lionel Messi para continuar su carrera es Manchester City. La decisión forma parte de un combo que el futbolista tomó en familia: irse de Barcelona después de 20 años y seguir su carrera en el fútbol inglés.

Y no en cualquier lado, claro: con Pep Guardiola, el entrenador con el que alcanzó la cima del fútbol mundial en el club catalán, y su amigo Kun Agüero, máximo goleador histórico del club.



La decisión de Messi fue confirmada a La Nación por una fuente vinculada al propio Messi, que tiene una relación de muchos años con el jugador.



Las palabras con las que Messi le informó la determinación a esta persona revelan una mezcla de dolor por lo que queda atrás con la expectativa por los tiempos que vendrán.



"Tomé la decisión con Antonela de irme del Barça. Me duele en el alma, pero ya está. Se cumplió el ciclo", le dijo el rosarino, que transita unos días de vacaciones alejado del ruido que generó la noticia de su salida del club al que llegó en 2000, con 13 años recién cumplidos. Palabras con el peso de la determinación tomada hace días, y que remitió a Barcelona en un burofax que ingresó en las oficinas del club el lunes a las 19.20.



En la misma charla, Messi avanzó sobre sus próximos pasos: "Voy a hablar con Pep para que pueda arreglar la llegada al City. El fútbol ahí es espectacular y se adapta a lo que yo quiero", le comentó.



Algo que desde el lunes circulaba como una posibilidad, ahora tiene el valor de que sea Messi quien lo ponga en palabras. Eligió al Manchester City, un club-estado que tiene a Emiratos Árabes Unidos detrás, pero no por esa razón: es la presencia de Guardiola y Agüero lo que lo impulsa a dar este salto inesperado hasta hace poco tiempo atrás.

Lo que queda es una cantidad de pasos burocráticos no menores. En principio, el club catalán hará más esfuerzos por conseguir que Messi cambie de idea, algo casi imposible a esta altura de los acontecimientos.



El futbolista, dueño de decenas de récords en Barcelona y elegido seis veces como Balón de Oro, decidió acogerse a una cláusula de su contrato para, precisamente, romperlo. Es aquella que especifica que antes del final de cada temporada puede informarle al club se decisión de irse.



La batalla legal es una cuestión que probablemente se dirima cuando Messi ya lleve tiempo lejos de Castelldefels, su refugio catalán. Es que, según confía el futbolista, FIFA le otorgará el transfer para que pueda decidir dónde seguir su carrera. Aunque eso, se sabe ahora, ese destino ya tiene nombre: Manchester City.



La Premier League iniciará su nueva temporada el 12 de septiembre, aunque Manchester City no jugará en la primera fecha debido a que disputó la Champions League y dispone de más tiempo de descanso.



Así, según el cronograma oficial, el primer partido del City en el torneo inglés ocurrirá en la segunda fecha, ante Wolverhampton, como visitante. ¿Será el 19 de septiembre la fecha en la que Messi aparezca por primer vez con la camiseta 10 de su nuevo club, en un colmado Molineux stadium?



Cristian Grosso

La Nación (Argentina)

GDA

