'Tormenta en Argentina': Lionel Messi amenazaría con irse de selección si sale Scaloni

Argentina, que se acostó feliz después de ver a su selección imponerse a Brasil (0-1) y más aún tras los conflictos en las gradas en los prolegómenos del encuentro, vive días difíciles y está consternada tras la bomba que Lionel Scaloni soltó al finalizar el encuentro: su posible adiós a la selección.



"Ahora toca, una cosa importante que quería decir, parar la pelota. Ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico... Y necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir", fueron las explosivas palabras del DT.



El entrenador artífice de los triunfos en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022 considera que está complicado seguir ganando y que este grupo necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien, aunque reiteró la idea de que esto no supone una despedida definitiva.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, en la final de Qatar 2022 Foto: AFP

¿Messi se retira de la selección Argentina?

Según reveló el periodista Jorge Barril este jueves, el capitán de la selección Argentina, Lionel Andrés Messi, tomaría la radical decisión de no continuar en el equipo si el técnico sale del banquillo.



"Si Scaloni no sigue, Messi no sigue. Es una decisión tomada y no hay chance de cambiarla", expresó el comunicador en su cuenta personal de X.



Si #Scaloni no sigue, #Messi no sigue. Es una decisión tomada y no hay chance de cambiarla pic.twitter.com/sXQdIJELbK — Jorge Barril🎙 (@Jorge_BarriL) November 23, 2023

Reacción de otros jugadores y la AFA

Ni los jugadores ni el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, esperaban tales palabras, y el desgaste y descontento que sufre el de Pujato sorprendió a toda la expedición argentina.



El defensa del Tottenham Christian Romero manifestó estar sorprendido tras las palabras de seleccionador, pero aseguró espera que siga. Leandro Paredes, jugador del AS Roma, coincide con el análisis de Romero y espetó que "es la cabeza del equipo" y que, por ello, espera que se quede.



"Él tendrá sus motivos pero ojalá que cambie de pensamiento", declaró el exjugador del Paris Saint Germain.

Lionel Scaloni se saluda con Didier Deschamps. Foto: Franck Fife. AFP

Tras las impactantes declaraciones de Scaloni, muchos medios nacionales empezaron a explicar y especular sobre los motivos para las palabras del técnico. Todos coinciden en que el origen del malestar no se deben a la plantilla o al cuerpo técnico, sino a la relación con la directiva de la AFA.



En septiembre de 2022 tuvo lugar un episodio que reveló que las formas de la federación no siempre fueron del agrado de su entrenador.



El entrenador estaba en medio de la renovación de su contrato cuando Claudio Tapia publicó una foto en redes sociales asegurando que este ya había renovado. Al ser preguntado por los medios, Scaloni declaró que se había enterado por la propia prensa y que las negociaciones seguían su curso.



El canal deportivo TyC Sports habló de otro asunto que molestó al exjugador de Newell´s Old Boys: una diferencia de gestión, de logística, de partidos en ciertos lugares que no le gustaron.

Lionel Scaloni Foto: Ronald Wittek. Efe

Carlos Pagni, periodista del diario La Nación, asegura que Tapia le pidió una foto a los jugadores y al técnico con el candidato oficialista, Sergio Massa, durante la campaña electoral, ya que el político derrotado por Javier Milei en el balotaje es amigo reconocido del mandatario de la AFA.



Ahora mismo la tensión es máxima, y varias fuentes aseguran que las palabras del jefe de la 'Scaloneta' denotan el cansancio del mismo con la organización, pero parece poco probable, según el periodista Gastón Edul, que anuncie su adiós en un futuro cercano; más si se tiene en cuenta que Argentina tiene por delante la Copa América de 2024, que se jugará en Estados Unidos.



El histórico triunfo en el Maracaná, que supone la primera derrota de Brasil como local en eliminatorias mundialistas en 65 partidos, pasó rápidamente al olvido, y aunque Scaloni tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 sus palabras borraron la sonrisa de muchos, al temer perder a uno de los mejores entrenadores que tuvo la Albiceleste.

Con información de EFE.

