Lionel Messi se plantea volver a las canchas el 6 de noviembre

El astro argentino del Barcelona Lionel Messi estará unas tres semanas de baja tras sufrir el sábado pasado una fractura en el brazo derecho, en la victoria 4-2 sobre el Sevilla, perdiéndose el clásico contra el Real Madrid el próximo domingo.

Las pruebas realizadas a Leo Messi han confirmado que tiene una fractura del radio del brazo derecho

“Las pruebas realizadas a Leo Messi han confirmado que tiene una fractura del radio del brazo derecho”, informó el club en un breve comunicado médico, precisando que “el tiempo aproximado de baja es de tres semanas”.



Sin embargo, al no tener que recurrir a ser operado, ya que la fractura no fue total, Messi considera que podría estar antes y volver a jugar el próximo 6 de noviembre, en el partido de la Liga de Campeones, contra el Inter, en Milán. No obstante, nadie en Barcelona se ha animado a afirmar que los deseos de Messi sean materiarizables.



La confirmación de la lesión del capitán azulgrana supone un duro golpe para el Barça, que no podrá contar con él para el duelo de Champions contra el Inter de Milán, en el que se juegan el liderato del grupo B europeo, ni para el clásico liguero contra el Real Madrid del próximo domingo.



“Está claro que es una baja sensible, sabemos qué nos da”, dijo el técnico Ernesto Valverde, tras conocer el alcance de la lesión. “Nos preparamos para eso, pero claro que vamos a notar la baja de Messi, lo asumimos, tenemos recursos suficientes para afrontarlo”, añadió.



Los deseos de Messi también dependerán de los resultados del equipo. Barcelona confía en no tener que recurrir al argentino para el juego contra el Inter, pero si es necesaria su presencia acelerarían su regreso.







