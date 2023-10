Messi, en derrota del Inter, de encuentro con Peso Pluma,  Bizarrap y Nicki Nicole

Pese al retorno de Lionel Messi tras su lesión, el Inter Miami perdió 1-0 ante el FC Cincinnati este sábado y quedó matemáticamente fuera de la pugna por entrar a los playoffs de la liga norteamericana (MLS).

Messi, que arrancó como suplente, saltó al césped en el minuto 55 pero no pudo evitar que el FC Cincinnati se impusiera con una diana del también argentino Alvaro Barreal en el 78 en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale (afueras de Miami).



El Inter, que necesitaba ganar para asegurarse seguir con vida, se quedó en el decimocuarto lugar de la Conferencia Este con 33 puntos. Aunque le quedan dos partidos por jugar, el equipo que dirige Gerardo Martino se encuentra a siete puntos de la novena plaza, la última que da acceso a playoffs, que ostenta el DC United.



Messi, que volvía tras cuatro partidos de baja, lució fuera de ritmo y no pudo ser esta vez el salvador de Miami, que encajó la primera derrota en los 13 partidos en los que ha contado sobre el césped con el capitán albiceleste.



A su llegada a mediados de julio, el astro de Rosario convirtió al Inter, entonces el peor equipo de la MLS, en un equipo temible y lo catapultó hasta el primer trofeo de su historia en la Leagues Cup al lado de sus exsocios del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba. Pero los problemas físicos que comenzó a sufrir en septiembre, aunados a los de otros compañeros como Alba en un calendario muy apretado, llevó a que el Inter se quedara primero sin un segundo título en la final de la US Open Cup y a que se arruinaran las ilusiones de clasificar a la postemporada.

Aunque hubiera sumado los tres puntos ante Cincinnati, el Inter hubiera necesitado ganar sus dos últimos partidos ante Charlotte y esperar que le beneficiaran los resultados de otros cinco equipos.

Con Messi sentado en el banco de Miami, al lado del palco de celebridades como el productor argentino Bizarrap y los cantantes Nicki Nicole y Peso Pluma, el Inter arrancó el juego con el control casi absoluto de la pelota y las mejores ocasiones de la primera mitad.



Con su equipo eliminado virtualmente, Messi saltó a calentar en el inicio de la segunda mitad coincidiendo con dos atajadas salvadoras de su arquero Drake Callender. En medio de la ovación general, el crack argentino saltó al césped en el minuto 55 y solo cuatro después gozó de un tiro libre en una posición inmejorable que envió por encima del larguero.

