Lionel Messi se despide del Barcelona en medio del llanto

En medio de lágrimas, Lionel Messi se despidió del Barcelona. Luego de 16 años el argentino se despide del equipo que lo hizo grande.

La despedida. Me voy, no puedo estar más orgulloso con lo que hice. Me queda agradecer todo lo vivido. Mis compañeros, mis excompañeros, a toda la gente del club y a la que no vemos les digo gracias.



El equipo. Crecí con los valores de este club. Siempre intenté de manejar todo con humildad y respeto. Todo me hizo crecer, mejorar y ser la persona que soy. Lo di todo por el club, por la camiseta desde el primer día hasta el último. Me voy más que conforme.



El momento. Me hubiera gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé despedirme, me hubiera gustado hacerlo con la gente, en el campo, escuchar un último cariño del público. Extrañé en este último tiempo y me retiro de este club sin verlos con un año y medio sin verlos.



La gente. Se dio así. Vuelvo a repetir, agradecer el cariño de todos estos años es lo que quiero. Hemos pasado buenos y malos momentos y el cariño de la gente siempre fue el mismo, siempre sentí el amor y el reconocimiento del público. Ojalá pueda volver al club para hacer algo, para darle lo mejor al equipo.



El momento. No estoy en condiciones de pensar, de que me salgan las palabras. Simplemente, gracias.



¿Qué pasó? Hice todo lo posible por quedarme. Oí muchas cosas sobre mi salida, quería quedarme, pero no se pudo.



El futuro. No tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios intereses, pero no tengo nada cerrado, pero estamos hablando.

Decepción. Siento tristeza porque me tengo que ir del club que amo. No lo esperaba, porque siempre fui de frente, diciendo la verdad. El año asado quería irme, este no, por eso la tristeza.



El Barcelona sin Messi. Los jugadores pasan, el club siempre es más importante que cualquiera. La gente se va a acostumbrar, será difícil al principio, pero con el tiempo eso pasa. Hay una gran plantilla y al final todo se acomoda.



La frustración. Cuando pasaron las elecciones fui a comer con el presidente nuevo. Hablamos y después de eso estaba convencido de que iba a seguir, que no íbamos a tener problemas para continuar. Después pasó todo, no se pudo hacer nada.



Lo que viene. Tengo que seguir compitiendo, seguir ganando, siendo competitivo.



La foto con el PSG. Habíamos hablado de juntarnos con ellos. Nos juntamos en Ibiza todos, con Di María, 'Ney', pero fue una casualidad, esa es la historia, no hay nada raro. Sí nos burlamos de eso, de ir al PSG, pero nada más.



¿Por qué se va? El club tiene una deuda muy grande y el presidente se dio cuenta que la Liga no le permitía hacer ese esfuerzo. Yo tengo que buscar mi futuro, seguir mi carrera.



Ganar la Liga de Campeones. Me queda la espina de haber conseguido una 'Champions' más con esta nueva generación. Esto es fútbol, por otro lado me tocó ganar otras cosas y no me arrepiento de nada. Siempre intentamos dar lo máximo. Y mis objetivos es ganar más títulos, más 'Champions'.



El sueldo. Habíamos cerrado el contrato, es mentira que me pidieron que me rebajara más. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad.



¿Ha sido engañado? No se pudo hacer nada. Siempre fue de frente con todos, nunca mentí, siempre fui transparente. Cuando no se habla mucho se dicen muchas cosas.



