Messi deja mensaje en redes: 'No es un adiós, solo un hasta luego'

Lionel Messi se despidió este domingo entre lágrimas del FC Barcelona, en una conferencia de prensa en la sede del club del que, dijo, nunca imaginó que tendría que irse.

(Le puede interesar: Lionel Messi se despide del Barcelona en medio de lágrimas)



Su esposa Antonella Roccuzzo, sus tres hijos, sus compañeros, su entrenador Ronald Koeman y la directiva del club le arroparon en su última comparecencia como jugador del club al que llegó con 13 años, para despedirse con 34 y 35 títulos en el bolsillo.



Luego de su emotiva despedida, y de las inevitables lágrimas, el futbolista dejó un mensaje en Instagram, en el que le agradeció a la afición y prometió que este es un "hasta luego".

(Lea además: 'Hemos recibido una herencia nefasta': Laporta tras salida de Messi)



"Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!", escribió Messi en su cuenta de Instagram.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Messi y las razones de su divorcio con el Barcelona



-Colombia: conclusiones de la actuación en los Olímpicos de Tokio



-Colombia: las medallas y los diplomas Olímpicos de Tokio