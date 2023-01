Uno de los grandes puntos de quiebre de Argentina en el Mundial de Qatar fue el empate 2 a 2 y el triunfo por penales sobre Países Bajos, que permitió avanzar a las semifinales ante Croacia. Sin dudas, fue el partido de mayor tensión entre los jugadores de ambos equipos, con una trifulca y muchas provocaciones durante la definición desde los doce pasos. Y ya en la zona mixta, Lionel Messi descargó contra el delantero Wout Weghorst, autor de los dos goles del conjunto europeo.

Sucedió que el rosarino, una vez terminó el partido y con las pulsaciones a mil, dialogó con el periodista Gastón Edul, de TyC Sports, y segundos antes de que empezara la entrevista, atacó duramente a un integrante de la delegación del seleccionado naranja que pasó por detrás de cámara, que después se supo que era Weghorst.



Edul, en su primera intervención, le consultó al astro argentino: “¿Quedaste un poco caliente por el final?”. Y el delantero, picante como pocas veces se vio, hizo caso omiso a la consulta y se trenzó verbalmente con una persona que no salió en cámara: “¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”.

Con cabeza fría

Aquella reacción, desconocida para el temple de Messi, se debió a un clima caliente que se palpitó en la previa con declaraciones del técnico Louis van Gaal y una actuación polémica del árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz, quien cargó de amarillas a la Argentina, a tal punto de sumarle la segunda amonestación a Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, quienes no pudieron jugar el siguiente encuentro ante Croacia.



Respecto de ese momento, Messi mostró un arrepentimiento ante Andy Kusnetzoff en la entrevista por Radio Urbana Play. “No me gusta lo que hice, no me gusta dejar esa imagen, pero ya pasó”, dijo Lionel Messi en todo reflexivo y recordando la frase, “Andá pa’ allá, bobo”.



Y también se refirió al festejo del Topo Gigio, contra el banco de Países Bajos encabezado por Van Gaal: “Salió en el momento. Sabía todo lo que había comentado Van Gaal antes del partido. Incluso, algunos de mis compañeros me decían, a propósito: ‘¿Viste lo que declaró Van Gaal?’. Y cuando termina todo eso, pasó lo que pasó. Eso no me gusta. No me gusta lo que hice. No me gusta el ‘andá pa ‘allá’. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen, son cosas que pasan”.

Lionel Messi Foto: Alberto Estévez. Efe



Y amplió: “Fue algo que me salió natural, habían pasado muchas cosas dentro de la cancha con ese jugador y un par más de roces de cruces, la calentura con el árbitro también. Recién había terminado y salió eso”.



También Messi habló de su contacto con Román: “Me hablaba con él, escribía siempre después de los partidos, me hablaba con él no solo en el Mundial sino también a través de los años. Él había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y comentamos todo eso. Siempre que habla de mí, Román tira títulos de ese estilo de ‘No lo hagan enojar”.



