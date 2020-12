Ronald Koeman salió a defender de nuevo a Lionel Messi

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, volvió a defender este lunes a su capitán Lionel Messi, asegurando que "siempre es el culpable más fácil", cuando ocurren tropiezos como la derrota liguera en Cádiz (2-1) del fin de semana.

"Leo es muy importante en nuestro ataque, muchas de las jugadas que creamos en ataque vienen del pie de Leo", aseguró Koeman en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra la Juventus del martes, donde se jugarán el liderato del grupo B.



"Siempre el culpable más fácil es Leo por su trayectoria, por ser el mejor del mundo, pero no creo que Leo haya hecho errores individualmente en defensa, es un tema de todo el equipo, donde defensivamente tenemos que mejorar", añadió Koeman, que se muestra tajante a la hora de ser preguntado por el ruido mediático en torno al '10'.



"Lo que yo quiero hacer es tener comunicación con Leo sobre cosas del partido, del equipo, de cosas que nos pasan en algunos partidos, como con cualquier jugador, y no poner energía en cosas de fuera", dijo el técnico azulgrana.



"Como entrenador, tengo que buscar el máximo interés y rendimiento de cada jugador de nuestra plantilla, con Leo pero también con los demás", aseguró Koeman, que se muestra contento de poder ver el martes un nuevo capítulo en la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo.



"Es fantástico que estos dos jugadores estén tanto tiempo a este nivel, han sido los mejores durante los diez o quince últimos años", dijo Koeman.



"Los dos jugadores son diferentes, pero ambos tienen estadísticas increíbles de goles, de trofeos, de hat-tricks... Admiro a ambos", afirmó el técnico azulgrana, antes de añadir que "espero que podamos aprovechar una noche más mañana con ellos".



Koeman rechazó, no obstante, que la sola presencia de Cristiano sea un acicate para

Messi y para el Barça en este partido.



"Para nosotros no es un estímulo por un jugador individualmente. Pensamos que es un partido importante con dos equipos muy grandes que van a luchar por el primer puesto del grupo. Es importante que estén los mejores", aseguró.



"Cristiano es uno de los mejores, que siempre marca, que siempre lucha y por su trabajo diario está en la élite de nuestro deporte. Tenemos que defender bien e intentar tener el balón, cuando tenemos el balón no hay este peligro", concluyó Koeman.



