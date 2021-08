Retiran la imagen de Messi en el Camp Nou

Este martes aficionados del Barcelona sintieron nostalgia al ver que la imagen de Lionel Messi, el mejor jugador de la historia del club, era retirada de la fachada exterior del estadio Camp Nou.



El retiro de las imágenes del astro argentino se dio en medio de aterrizaje en la capital de Francia y cuando el club París Saint-Germain publicó videos de expectativa en sus redes sociales que dan pistas del fichaje que tiene revolucionado el mercado del fútbol internacional.

(Le puede interesar: Lionel Messi, minuto a minuto: este miércoles será su presentación)



El domingo, en medio de lagrimas, el delantero que ganó 35 títulos con el club alzugrana y rompió todos los récords se despidió de sus compañeros, directivos y aficionados. Fueron 20 años en los que Messi llevó la batuta del fútbol español y europeo con la escuadra culé, donde disputó 778 partidos con esa camiseta.

(También puede leer: El video con el que el PSG confirma que el fichaje de Messi es un hecho)​

En Barcelona, no solo extrañarán a Messi por su talento en la cancha, que los hizo ver la gloria, sino por los impactos económicos que dejará su paso a otro club. Según la firma consultora Brand Finance, la ida del argentino podría costarle al club español 137 millones de euros y una disminución del 11 % de la actual valoración de la firma.



En España, algunos aficionados han criticado que el Barcelona no le haya hecho un homenaje de despedida al argentino. La repentina salida habría causado molestias entre algunos sectores del club azulgrana. De esta manera, el astro se une a otras figuras que marcaron historia, pero que no fueron despedidas como se lo merecían.

(Además: Messi y las opacas despedidas de las grandes figuras del Barcelona)



El argentino llegará al PSG a juntarse con grandes estrellas del fútbol internacional. Neymar, quien fue uno de los primeros en darle la bienvenida a la escuadra parisina, lo estará acompañando en el ataque, junto a la actual promesa del fútbol francés, Mbappé.



EL TIEMPO