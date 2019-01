En Argentina dan por hecho el regreso de Messi a la Selección

La noticia más esperada para casi la mayoría de los argentinos se conoció este miércoles: Lionel Messi regresa a la Selección Argentina, tras alejarse después del Mundial de Rusia 2018, torneo en el cual el equipo absoluto gaucho cayó en los octavos de final contra Francia.

Según el Diario Olé, de Argentina, ni el entrenador del equipo, Lionel Scaloni, ni el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, harán oficial el regreso del jugador del Barcelona, sin embargo, ya fueron notificados que el deseo de Messi es volver y cumplir su sueño de ganar un título con el seleccionado.



El astro argentino volvería para los amistosos de marzo, próxima fecha Fifa, y luego en la Copa América de Brasil 2019, en la cual Argentina ocupa el grupo B junto a la Selección Colombia, Paraguay y Catar.



La publicación asegura que: “El DT nunca lo presionó: fue midiendo las charlas, los humores y trató de interpretar que no tenía sentido desgastar a Messi en un 2018 plagado de amistosos de prueba. Y Leo y su familia pensaban lo mismo, que había que tomar distancia.... En este 2019 las charlas se hicieron más a menudo y cuando el técnico aseguró el jueves en el sorteo de Copa América que tenía “buenas sensaciones” fue porque ya sabía del sí definitivo del capitán”.



El regreso de Messi no implicaría la vuelta de otros históricos a la selección Argentina ya que el DT Scaloni seguirá apostándole a la renovación que se viene dando tras el fracaso en la Copa del Mundo. Al ‘10’, de sus viejos compañeros con la albiceleste, solo lo acompañará Ángel di María en esta nueva etapa con el equipo.



“Messi decidió tener una nueva oportunidad y, obvio, en la AFA lo están esperando desde el técnico hasta el presidente. Lionel no quiere que su última imagen sea la del 30 de junio en Kazan, cuando se quedó mirando el piso, no entendiendo cómo el Mundial que tanto anhelaba terminó en una tremenda pesadilla contra Francia. Ahora, comienza un nuevo sueño”, finaliza la publicación de Olé.



