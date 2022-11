El astro argentino Lionel Messi inauguró este martes su quinto Mundial de manera agridulce con la derrota 2-1 contra Arabia Saudita en el estadio de Lusail, en el primer encuentro de la Albiceleste en Qatar-2022.

El capitán de Argentina abrió el marcador al transformar un penal realizado sobre Leandro Paredes (10), solo unos pocos minutos después de poner en aprietos al meta Mohamed Allowais con un disparo raso (2).



Messi anotaba de esta manera su séptimo gol en un Mundial, todos marcados en las fases de grupos de los torneos mundialistas, aunque todavía está lejos del récord de 16 tantos en Mundiales que detenta Miroslav Klose, con 16 anotaciones. El capitán argentino se resarció de paso del penal que falló en el debut ante Islandia (1-1) en el último Mundial de Rusia-2018. Sin embargo, con la derrota su alegría se esfumó.



De hecho, al momento de la remontada de Arabia, Messi fue protagonista. Y todo porque el defensor Al-Bulaihi fue a buscarlo para provocarlo. El '10' no se quedó quieto.



Le celebran victoria en la cara a Messi

Messi aseguró que desea disfrutar al máximo el Mundial Qatar 2022. Foto: Abir Sultan. EFE

Este martes, Messi lideró a la Albiceleste sobre el césped del estadio de Lusail, donde además del gol de penal vio un tanto anulado por fuera de juego después de recibir un pase en profundidad (22).



Al capitán de la Albiceleste se le podía ver dando instrucciones o pidiendo cabeza a sus compañeros, en un partido que empezó a torcerse para la Albiceleste en la segunda parte.



Precisamente una pérdida de balón de Messi acabó con el primer gol de Saled Alshehri (48). El capitán pudo poner el empate en una llegada rápida al área, pero Hassan Al-Tambarktun le quitó la pelota cuando se disponía a disparar (55).



Al contrario de lo que sucedió en muchas otras ocasiones, Messi no pudo rescatar a su equipo, que no había perdido el primer partido de un Mundial desde Italia-1990, aunque rozó el empate.



Y en el momento del 2-1, el defensor saudí Al-Bulaihi fue a buscarlo para celebrarle el gol en la cara.



Messi, interpelado, reaccionó a su manera. Lo miró, braveó, pero no se dejó ganar la pelea.

🇸🇦 Albulayhi lo fue a buscar a Messi tras el gol de Arabia Saudita...#Argentina pierde 2-1 y busca el empate en #CatarEnDIRECTV. pic.twitter.com/LnCTlKpYM9 — DSportsAr (@directvsportsar) November 22, 2022

