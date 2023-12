Lionel Messi promociona un buzo de Navidad en su 'store': ¿cuánto vale en pesos?

Lionel Messi no para de brillar tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. El capitán de la selección de Argentina desveló su nueva prenda de colección en conmemoración de las festividades de Navidad.



El jugador argentino se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos, después de lo que fue su primera temporada con el Inter Miami, equipo que terminó en la penúltima posición de la Conferencia Este.

Lionel Messi disputa en balón con Carlos Augusto, de Brasil, en el clásico suramericano. Foto: AFP

A pesar de su descanso, Lionel Messi decidió lanzar la nueva colección de ropa navideña de su propia marca, en Estados Unidos y modeló un buzo que se llevó los elogios de varios internautas que se preguntan: ¿cuánto vale la prenda?



“¡El espíritu festivo llegó con regalos de The Messi Store! Conseguí una billetera gratis con tu compra ¿Qué estás esperando? Podés encontrar más información en themessistore.com”, fue el mensaje en redes sociales del '10'.

De acuerdo con el sitio oficial de la marca The Messi Store, el buzo de color rojo y bolsillo en un costado del pecho tiene un valor de U$S18 ($72.000 aproximadamente).



Sin la rebaja del 70 por ciento, el saco tiene un precio de U$S60 ($240.000 aproximado al cambio de dólar a peso colombiano).

