'Mi objetivo es volver a ganar la Liga de Campeones': Messi

Lionel Messi es presentado como la nueva cara del París Saint-Germain, tras acordar su vinculación con el club francés. Esn su primera rueda de prensa estuvo acompañado por Nasser Al-Khelaifi, presidente del club.

Las sensaciones. Estoy muy feliz. Todos saben de mi salida del Barcelona, fue muy duro, porque es complicado después de tanto tiempo. Llegar acá y tengo muchas ilusiones para comenzar a entrenar. Tengo ganas de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y comenzar esta nueva etapa.



La forma. No lo sé. Vengo de vacaciones. Seguramente tendré que hacer una pretemporada, entrenar bien y comenzar a jugar. Tengo ganas de entrar al campo, no tengo una fecha para el primer partido.



Sensaciones. Lo que me pasó en la última semana fue duro. Ilusionado por la nueva etapa y triste por la idea del Barcelona. Estoy contento, pero me tocó pasar por todos estos sentimientos. Nadie está preparado para vivir todo esto.



Ganar la Champions. No es fácil. A veces se tiene el mejor equipo del mundo y no se puede. Sabemos lo difícil que es ese torneo. PSG sabe qué es luchar por eso, estuvieron cerca y no lo consiguieron. Es una competición donde están los mejores, pero hay que tener un equipo fuerte, unido y eso se ve que es este PSG. No siempre gana el mejor, es una competencia especial.

Lionel Messi (izq.), con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.



Su objetivo. Vengo a ayudar, a dar lo máximo, con ilusiones y ganas. Mi objetivo es volver a ganar la Champions y creo que caigo en el lugar ideal para conseguirlo.



¿Por qué eligió el PSG? Tengo gente imagina en el vestuario. Uno ve la plantilla y se ilusiones porque se ve que hay forma de conseguir lo que se quiere. Tanto el club como yo buscábamos a algo así. Una de las causas fue ‘Ney’, Di María, Paredes.



El PSG. Tengo amigos en París, veía los partidos de ellos en los últimos años. Es un equipo que ha progresado, con buenos fichajes y eso me abrió las puertas para venir. Es una nueva experiencia, nuevos rivales, nuevos estadios.



El Barcelona. Antes de irme sin saber a dónde ir les dije que estaba muy agradecido por todos los años, por lo bueno y lo malo que viví. Sabían que iba a ir a un equipo ganador. No sé si nos vamos a enfrentar, por un lado sería lindo volver a Barcelona y a la vez raro, volver a mí casa con otra camiseta.



La decisión. Cuando se iniciaron las conversaciones lo primero que pensé es que conozco a mucha gente del PSG, gente muy cercana. Hablamos y estuvo todo muy bien desde el comienzo. El cuerpo técnico y el plantel me hicieron mirar para este lado.



El entorno. Espero que mi familia esté bien, se adapte a la ciudad. Es una experiencia nueva, tengo ganas de jugar. Tener compañeros y amigos en el vestuario me da la opción de que no será difícil. Es una experiencia hermosa, la ciudad es espectacular y estamos tranquilos y felices.



