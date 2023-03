El 18 de diciembre de 2022, la Selección Argentina sumó una nueva estrella a su escudo tras coronarse como campeón de la Copa del Mundo en Qatar. La recordada final con Francia, que terminó en los penales y los desaforados festejos tanto en el Estadio Lusail como en el país son parte de un recuerdo imborrable para toda la nación futbolera.



Como es de público conocimiento, el delantero Lionel Messi fue la figura descollante del equipo que lideró Lionel Scaloni fuera de los límites del campo de juego. El rosarino, con intervenciones fundamentales, guió a sus compañeros y dos meses después les preparó una sorpresa para agasajarlos tras una gesta histórica.



(Lea también: Grave atentado contra local de la familia de Antonela Roccuzzo: amenazan a Messi).

Es por eso que el jugador del Paris Saint Germain se reunió con el CEO de iDesign Gold, Ben Lyons, para que lo oriente en un regalo que rompa el molde y no sean los típicos relojes, que suelen ser una moneda corriente, para reconocer a sus colegas.

“Dijo que quería un regalo especial para todos los jugadores y el personal (del equipo) para celebrar la increíble victoria, pero no quería el regalo habitual de relojes”, sintetizó el CEO al referirse a esta iniciativa que refuerza aún más los lazos de compañerismo junto al resto de los deportistas.



Al escuchar la petición de Messi, Lyons, quien visitó la casa del jugador en Francia, le sugirió la compra de iPhones14 de color dorados con varios detalles particulares que los harán únicos en el mercado. Con el visto bueno de 'La Pulga', se confirmó la compra de 35 unidades que serán entregadas al plantel y al staff con un costo total de 210 mil dólares.



(Puede leer: Escándalo en Brasil por propuesta de Neymar a modelo de OnlyFans y su gemela).

Cada uno de los equipos tendrá su propia cubierta con un diseño particular: la dedicatoria por la obtención de la tercera estrella, el nombre de cada jugador y el número que utilizaron en sus camiseta durante el certamen.



En su cuenta de Instagram, Lyons publicó una foto junto al astro y le agregó el siguiente texto: “Fue un honor entregar 35 iPhone 14 dorados a Leo Messi, quien se los dará a sus compañeros y el personal como regalo por ganar la final de la Copa del Mundo”.

Según el medio The Sun, Messi quería obsequiarles “algo especial y ostentoso” a sus compañeros para continuar celebrando un hecho que ubicará a la Argentina como la selección más importante del mundo por cuatro años. “Lionel no es solo The GOAT (el mejor jugador), sino que es uno de los clientes más leales y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo”, detalló Ben Lyons para dar un detalle más certero del encuentro entre ambos.



(Le recomendamos: Modelo chilena asegura que Cristiano Ronaldo le fue infiel a su esposa con ella).



Por lo pronto, se aguarda por la entrega de cada dispositivo ploteado y las repercusiones que pueden generar en las redes sociales, un nexo inquebrantable de los jugadores con el resto de los fanáticos que están al tanto de cada uno de sus movimientos y que los propios también lo utilizan para agradecerse cada gesto recibido.

LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA

Más noticias