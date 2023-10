¿Messi jugaría a préstamo con el Barcelona? Esto se sabe del rumor que toma fuerza

Lionel Messi volvió a los terrenos de juego hace algunos días, y jugó solo 35 minutos en la derrota del Inter Miami contra Cincinatti. Luego de la caída del equipo de la Florida, han surgido rumores sobre un posible regreso del astro argentino al Barcelona.



El Inter Miami está lejos de los puestos que dan acceso a los play-offs de la Major League Soccer, se encuentra penúltimo de la Conferencia Este y en los próximos partido no podrán contar con Lionel Messi, quien se encuentra concentrado con la selección de Argentina.

Messi y Martino. Foto: AFP y EFE

Salida al Barcelona

El Barcelona comenzó a barruntar un posible préstamo de Messi desde el Inter de Miami, pero no parece nada fácil FACEBOOK

De quedar eliminado, Lionel Messi tendría un largo periodo de inactividad, la ML vuelve a iniciar su temporada en febrero de 2024 y esta situación ha alimentado las especulaciones sobre un posible regreso del astro al Barcelona, club que aún no ha podido rendirle un homenaje adecuado tras su abrupta salida en 2021.



“El Barcelona comenzó a barruntar un posible préstamo de Messi desde el Inter de Miami, pero no parece nada fácil por dos aspectos: el calendario, que termina apretando muchas posibilidades, y lo económico, porque hay otras prioridades y no se podía prever que Leo tuviera un parón tan prolongado sin jugar”, indicó una fuente cercana al equipo catalán al medio Infobae.



Y agregó: “Hoy tenemos otros frentes que cerrar. La gran ilusión la tuvimos en verano y no se pudo concretar, cuando Messi eligió ir a los Estados Unidos, pero ahora ya parece complicadísimo. Sí, en cambio, nos encantaría un partido homenaje, que merece largamente”.

Video viral de Messi hablando en perfecto inglés Foto: AFP / Captura de pantalla

La dificultad de la operación

Sin embargo, hay varios obstáculos que dificultan este regreso. El mercado de fichajes en Europa está cerrado y no abrirá hasta el 1 de enero de 2024. Además, si Messi regresara al Barcelona, su tiempo en el club sería muy limitado, ya que solo estaría por un par de meses y es poco probable que participe en la Champions League.



Frente al tema, Gerardo 'El Tata' Martino' indicó que es difícil que esta situación se haga realidad: "¿Messi al Barcelona? No será a pasear, ¿no? La verdad es que esto me sorprende. No sé nada. Si me dicen que va a ir a visitar Barcelona de vacaciones, es probable, pero esto, la realidad es que lo desconozco".

Sus últimas actuaciones en la cancha fueron al lado del PSG. Foto: Instagram: @leomessi / @davidbeckham

Aunque es una opción remota, este caso ya se ha dado en algunas ocasiones. En el 2009, David Beckham, amigo de Lionel Messi, se encontraba sin actividad en Los Ángeles Galaxy y decidió ir un par de meses al Milan de Italia en condición de cesión.

DEPORTES

