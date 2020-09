El tema Messi sigue empantanado: habló su padre

Jorge Messi, padre y representante del delantero Lionel Messi, ve "difícil" que su hijo se quede en el Barcelona, según apuntó a un periodista de Deportes Cuatro a su llegada a la capital catalana.

"No hay nada todavía. No hablé con Pep (Guardiola) ni hable con nadie", respondió Jorge Messi cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el '10' fiche por el Manchester City.

🚨 BOMBAZO del padre de MESSI:



💣💥 “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”.



IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

El padre del astro argentino aterrizó en Barcelona para negociar con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el futuro de Messi, que la semana pasada comunicó a la entidad, mediante un burofax, su intención de no volver a jugar con el Barça.



Y este miércoles Jorge Messi reconoció que, aunque no sabe lo que va a pasar durante las negociaciones, tiene claro que la continuidad de su hijo, que no se ha presentado a entrenar con el Barça desde el inicio de la pretemporada, va a ser "difícil, difícil".



La reunión con los directivos aún no se ha realizado. El padre de Messi fue primero a la sede de la fundación del jugador.

🚨⚽ ÚLTIMA HORA | Jorge Messi acaba de abandonar las oficinas de la @fundacionmessi



❌ Aún no se ha reunido con Josep Maria Bartomeu



📻 Informa @QueThiJugues pic.twitter.com/V3DY28LJ3u — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 2, 2020

Noticia en desarrollo.



