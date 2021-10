¿Messi o Ronaldo? El eterno debate en el fútbol mundial

Se trata de los dos mejores futbolistas de los últimos tiempos, los que más atraen fanáticos y los que más dividen opiniones: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?



Messi comienza a hacer su historia ahora en el PSG, tras su exitoso paso por el Barcelona.



Ronaldo dio el salto de Juventus al Manchester United, donde es ídolo y donde ya ha demostrado toda su capacidad goleadora.



Ambos, además, son los íconos de sus respectivas selecciones. Messi en Argentina y CR7 en Portugal.



Cada uno tiene su estilo, pero ambos son diferentes, de otra galaxia. Por eso las otras estrellas del fútbol, tienen diferentes opiniones sobre quién es mejor.



A favor de Messi

Messi lleva la pelota contra Marsella. Foto: AFP

En una nota de febrero del diario Marca de España, antes de que ambos cracs tomaran otros rumbos en sus carreras, se recopilan las mejores opiniones en torno a los dos.



"Ficharía a ambos si tuviera mucho dinero. Me gustan mucho los dos. Pero creo que ficharía a Messi", es la opinión de Ronaldo, el temible delantero brasileño que fue figura mundial en su momento.



"Messi es el número uno... No se lo digas a Cristiano", es la opinión del italiano Totti.



Otro exfutbolista como Paolo Maldini, no tiene duda: su voto es por Messi. "Conozco a Messi y Ronaldo muy bien. Han ganado el balón de Oro en los últimos 10 años. Messi está por encima", dice.



A nivel de entrenadores, Klopp, el DT del Liverpool, también se inclina por el argentino. "¿Messi o Cristiano? Leo es mejor, pero a Ronaldo no lo podría admirar más".

Optan por Cristiano

Cristiano Ronaldo (der.) celebra el gol del triunfo contra Villarreal. Foto: Anthony Devlin. AFP

La voz más autorizada es Pelé, considerado uno de los dos mejores de la historia, junto a Maradona, y quien al ser consultado optó por Cristiano Ronaldo.

"Hoy por hoy Cristiano es el mejor jugador del mundo. El portugués es el mejor porque es más consistente y más estable. Pero obviamente no se puede olvidar a Messi".



Mbappé, hoy compañero de Messi en el PSG, dijo en su momento que su voto era por Ronaldo. "Sin quitar méritos a Messi, me inspiro en la carrera de Cristiano Ronaldo".



También lo respalda el galés Gareth Bale, viejo conocido de CR7 y quien en su momento dijo: "Cristiano Ronaldo demuestra cada semana que es superior a Messi".



También se ha inclinado por el portugués el exfutbolista Kaká, quien dijo: "El mejor del mundo es algo relativo. Depende del fútbol colectivo. Yo pondría a Messi y a Cristiano como los mejores del mundo. Pero para el fútbol moderno, Ronaldo es más completo.



